/ভয়ংকর ব্যাংক কেলেংকারি: বিরাট বিপদে আপনার টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সব পাসওয়ার্ড বাইরে-- দেশের সবচেয়ে বড় আপডেট না জানলে পস্তাবেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি ভারতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 'ব্যাংক অব বরোদা' (Bank of Baroda)-য় এক নজিরবিহীন সাইবার হামলা ও বিশাল অঙ্কের ডেটা ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী,হ্যাকাররা ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম থেকে প্রায় ১ টেরাবাইট (1TB) অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য চুরি করে তা ডার্ক ওয়েবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও বিক্রি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই ঘটনাকে ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাসে অন্যতম বড় ও বিপজ্জনক তথ্য সুরক্ষা লঙ্ঘন বা 'সাইবার বিপর্যয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।
ফাঁস হওয়া তথ্যের ধরন ও ব্যাপ্তি
ক্যাশলেস কনজিউমারের (CashlessConsumer) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ শ্রীকান্ত লক্ষ্মণনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডার্ক ওয়েবে প্রকাশিত এই বিশাল তথ্যের ভাণ্ডারে সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের বহু ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিবরণ ছড়িয়ে পড়েছে।
১. গ্রাহকদের ব্যক্তিগত বিবরণ: গ্রাহকদের নাম, যোগাযোগ নম্বর, ঠিকানা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর পরিচয়পত্র যেমন আধার সংক্রান্ত তথ্য।
২. আর্থিক অ্যাকাউন্ট নথি: সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ইতিহাস, নেটব্যাঙ্কিং ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ এবং এনআরআই (NRI) ব্যাঙ্কিং তথ্য।
৩. ঋণ ও আবেদনপত্র: বিভিন্ন শাখার লোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইল, লোন অ্যাপ্রাইজাল ডকুমেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদনপত্র।
৪. অভ্যন্তরীণ অডিট ও গোপনীয় রিপোর্ট: শাখা অডিট রিপোর্ট, ব্যাংক অফ বরোদার অভ্যন্তরীণ 'bobWorld' অডিট রিপোর্ট, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স তদন্ত ফাইল এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সংবেদনশীল নথি।
আক্রমণের নেপথ্যে কারা?
প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, হ্যাকার গ্রুপ 'TripleX' (ট্রিপল এক্স) এই হামলার পেছনে থাকতে পারে। এই গ্যাং সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক 'PT Bank Negara Indonesia' থেকে প্রায় ২ টিবি তথ্য চুরি করে শিরোনামে এসেছিল। তারা TOR নেটওয়ার্কের একটি সাইটে, ব্যাংক অফ বরোদার এই সম্পূর্ণ ডেটাসেটটি সরাসরি প্রকাশ করে দেয়, যার নমুনা সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।
প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান পরিস্থিতি
তথ্য অনুযায়ী, খবর প্রকাশ্যে আসার পরই ব্যাংক অব বরোদা অভ্যন্তরীণভাবে এই ডেটা লিকেজের সত্যতা যাচাই ও তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিংবা রাষ্ট্রীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা CERT-In অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ঝুঁকি
১ টিবি তথ্যের এই ফাঁসের ফলে কোটি কোটি গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং, আর্থিক প্রতারণা, জাল ফোন কল (Phishing) এবং পরিচয় চুরি বা 'আইডেন্টিটি থ্যাফট'-এর ঝুঁকি বহু গুণে বেড়ে গেল।
প্রয়োজনীয় আইনি সতর্কতা
বিশেষজ্ঞরা গ্রাহকদের অবিলম্বে ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড, ডেবিট কার্ড পিন পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং কোনও সন্দেহজনক ওটিপি (OTP) বা ফোন কল এড়িয়ে চলার কঠোর বার্তা দিয়েছেন।