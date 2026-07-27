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ভয়ংকর ব্যাংক কেলেংকারি: বিরাট বিপদে আপনার টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সব পাসওয়ার্ড বাইরে-- দেশের সবচেয়ে বড় আপডেট না জানলে পস্তাবেন

Bank Of Baroda data leak: প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, হ্যাকার গ্রুপ 'TripleX' (ট্রিপল এক্স) এই হামলার পেছনে থাকতে পারে। এই গ্যাং সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক 'PT Bank Negara Indonesia' থেকে প্রায় ২ টিবি তথ্য চুরি করে শিরোনামে এসেছিল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:20 PM IST
ভয়ংকর ব্যাংক কেলেংকারি: বিরাট বিপদে আপনার টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সব পাসওয়ার্ড বাইরে-- দেশের সবচেয়ে বড় আপডেট না জানলে পস্তাবেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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