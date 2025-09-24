Leh Protest: নেপাল ফিরল লাদাখে! রাজ্যের মর্যাদা চেয়ে পথে লাদাখি পড়ুয়ারা, পুড়ল সিআরপিএফের গাড়ি...

Leh Protest: নেপাল ফিরল লাদাখে! রাজ্যের মর্যাদা চেয়ে পথে লাদাখি পড়ুয়ারা, পুড়ল সিআরপিএফের গাড়ি...
Leh Protest: গতকাল অনশনরত ৭২ বছরের সেরিং ওয়াংচুক ও ৬২ বছরের তাসি ডোলমা নামে দুই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পরই বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। তাতেই রাস্তায় নেমে আসেন শয়ে শয়ে মানুষ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্রদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্রে লাদাখের লেহ। পুলিসের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ল ছাত্র-জনতা। আগুন দেওয়া হল সিআরপিএফের গাড়িতে। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে বনধ চলছে লেহতে। ছাত্রদের আন্দোলনে সামিল হয়েছে লেহর একাধিক সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন। সংঘর্ষের ঘটনায় এখনওপর্যন্ত ২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।
কেন এই বিক্ষোভ
লেহ-র দ্য়া লেহ অ্য়াপেক্স বডি বা LAB-র বক্তব্য কেন্দ্র তার ৪ দফা প্রতিশ্রুতি রাখেনি। তাদের রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে। লাদাখকে ষ্ষ্ঠ সিডিউলের আওতায় আনতে হবে। এইসব দাবিতে টানা ৩৫ দিনের অনশনে বসেছে দ্যা লেহ অ্যাপেক্স বডির সদস্যরা। সেই তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। কিন্তু লেহ-র দাবি নিয়ে কেন্দ্র এখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেনি।
গতকাল অনশনরত ৭২ বছরের সেরিং ওয়াংচুক ও ৬২ বছরের তাসি ডোলমা নামে দুই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পরই বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। তাতেই রাস্তায় নেমে আসেন শয়ে শয়ে মানুষ। লেহ-র ঘটনায় মর্মাহত সোনম ওয়াংচুক। বললেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চাই। হিংসা নয়।
গত ২০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় যে লাদাখের দাবিদাওয়া নিয়ে সেখানকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে কেন্দ্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। লেহর প্রতিনিধি দলে থাকবেন ল্যাব, কার্গিল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিরা।
আগামী কিছু দিনের মধ্যেই লাদাখ অটোনমাস হিল কাউন্সিলের বৈঠক হতে চলেছে। কিন্তু লেহ-র অ্যাপেক্স বডি ল্যাব সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তায় কোনও রাজনৈতিক নেতাকে রাখা হবে না। তারই জেরে প্রতিনিধি দল থেকে বাদ পড়েছেন সোনম ওয়াংচুক ও কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নাওয়াং রিগজিং জোরা।
২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। অন্যদিকে, লেহ ও কারগিলকে নিয়ে লাদাখ গঠিত হয়, যা আরেকটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বর্তমানে, এই অঞ্চলের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার জন্য দাবি উঠছে।
