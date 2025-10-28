Mumbai High Court: মামাবাড়ির সম্পত্তিতে ভাগ্নে-ভাগ্নির কোনও অধিকার নেই! উত্তরাধিকার মামলায় ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের...

Mumbai High Court: মামাবাড়ির সম্পত্তিতে ভাগ্নে-ভাগ্নির কোনও অধিকার নেই! উত্তরাধিকার মামলায় ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের...
Maternal grandfather's ancestral property :মুম্বই হাইকোর্টের এই রায়টি অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে এমন হিন্দু পরিবারগুলির জন্য উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি মায়ের দিকের নাতি-নাতনিদের 'দ্বৈত সুবিধা' (double dipping) নেওয়া থেকে বিরত রাখে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মামাবাড়ির সম্পত্তিতে (maternal grandfather's ancestral property) ভাগ্নে-ভাগনি (nephew and niece) বা মায়ের বাবার সম্পত্তিতে (Ancestral Property) নাতি-নাতনিদের (Maternal grandchildren) কোন অধিকার নেই।
'বিশ্বম্ভর বনাম সৌ সুনন্দা' মামলায় মুম্বই হাইকোর্ট (Mumbai High Court) রায় দিয়েছে যে, যে নাতনি তার মায়ের বাবার (দাদু) পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগের দাবি করেছিলেন, তিনি কেবল তার মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী (Inheritance) হিসাবে সেই সম্পত্তি পেতে পারেন, জন্মগত অধিকার (coparcener) হিসাবে নয়।
এই সাম্প্রতিক রায়টি হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর পরিধি স্পষ্ট করেছে, যে আইনটি কন্যাসন্তানদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দিয়েছিল।
ভারতে পৈতৃক সম্পত্তি কেবল ধনসম্পদের চেয়ে বেশি কিছু—এটি পারিবারিক শিকড়, সম্পর্ক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এক উত্তরাধিকার। তবুও, যখন উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ওঠে, এই সম্পর্কগুলি প্রায়শই জটিল আইনি লড়াইয়ের রূপ নেয়।
মুম্বই হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় এই উত্তরাধিকারের সীমানার উপর আলো ফেলেছে। এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একজন কন্যার সন্তানরা (নাতি-নাতনি) তাদের মায়ের বাবার (দাদু) পৈতৃক সম্পত্তিতে কোনও অংশ দাবি করতে পারে না। এই রায়টি ২০০৫ সালের যুগান্তকারী হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধনী) আইনের পরিধি স্পষ্ট করে, যা কন্যাদের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে 'সমদায়াধিকারী' (coparceners) হিসাবে সমান অধিকার দিয়েছিল।
যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে অধিকার
হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুসারে, একজন ছেলে বা মেয়ে (coparcener) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক সম্পত্তিতে (Ancestral property) স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধিকার এবং অংশ অর্জন করেন এবং সেই সম্পত্তি ভাগের দাবি করতে পারেন। ঐতিহাসিকভাবে, এই অধিকার কেবল বাবা এবং তার পুরুষ বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০৫ সালের আইনের হস্তক্ষেপে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়, যা কন্যাদের পুত্রদের সমতুল্য করে তোলে এবং তাদের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান সমদায়াধিকারী অধিকার প্রদান করে।
যদিও এটি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল, ২০০৫ সালের আইনটি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, বিশেষ করে একজন কন্যার সন্তানদের তার মায়ের বাবার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে।
ঐতিহ্যবাহী মিতাক্ষরা আইন অনুসারে, কন্যার সন্তানদের তাদের মায়ের বাবার সম্পত্তিতে কোনও অধিকার ছিল না। খুব বিরল ক্ষেত্রে, সম্পত্তি তাদের কাছে কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে আসতে পারত, যদি দাদু কোনও পুত্র বা পুত্রের বংশধর না রেখেই মারা যেতেন।
২০০৫ সালের আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, একজন কন্যা 'তার নিজের অধিকারে' একজন সমদায়াধিকারী এবং তার অধিকার ও দায়বদ্ধতা একজন পুত্রের মতোই। তবে, এই আইন তার (কন্যার) সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে নীরব। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, যদি কন্যা ও পুত্র সমান হয়, তবে তাদের সন্তানদেরও সমানভাবে দেখা উচিত, কিন্তু মুম্বই হাইকোর্ট সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছে কেন তা নয়।
আইনি সীমানা নির্ধারণ
মুম্বই হাইকোর্টের সামনে 'বিশ্বম্ভর বনাম সৌ সুনন্দা' মামলায়, নাতনি (বাদী) তার মায়ের বাবার (দাদু) পৈতৃক সম্পত্তির বিভাজন এবং তাতে অংশ দাবি করেছিলেন।
দাদু মারা গিয়েছিলেন, রেখে গিয়েছিলেন চার পুত্র এবং চার কন্যা। এই কন্যাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাদীর মা, যিনি তখনও জীবিত ছিলেন। মামলার সময় একটি মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, মায়ের দিকের নাতনি (দৌহিত্রী) তার দাদুর যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির বিভাজন চাইতে পারে কিনা।
আদালত এই দাবিটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং রায় দেয় যে, নাতনি সম্পত্তির বিভাজনের জন্য মামলা করতে পারে না। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, ২০০৫ সালের আইন অনুসারে পুত্র ও কন্যাদের সমান অধিকার থাকলেও, কন্যার সন্তানদের এই আইনের দ্বারা কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি। তদুপরি, যেহেতু নাতনি তার মায়ের বাবার পুরুষ বংশের সরাসরি বংশধর নন, তাই যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে তার কোনও জন্মগত অধিকার (birthright) নেই।
সুপ্রিম কোর্টের 'বিনীতা শর্মা বনাম রাকেশ শর্মা' মামলার পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে, মুম্বই হাইকোর্ট মত প্রকাশ করে যে, মায়ের দিকের নাতনির পৈতৃক সম্পত্তিতে যে অধিকার তা হল 'সপ্রতিবন্ধ দায়' (sapratibandha daya বা obstructed heritage)। এর মানে হল, তার উত্তরাধিকার লাভের অধিকার অন্য একজন জীবিত ব্যক্তির (তার মা) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, যার অগ্রাধিকার রয়েছে। সে কেবল তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রেই সম্পত্তি পেতে পারে, জন্মগত অধিকার হিসাবে নয়।
সম্ভাব্য 'দ্বৈত সুবিধা' (double dip) প্রতিরোধ
মুম্বই হাইকোর্টের এই রায়টি অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে এমন হিন্দু পরিবারগুলির জন্য উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি মায়ের দিকের নাতি-নাতনিদের 'দ্বৈত সুবিধা' (double dipping) নেওয়া থেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ, তারা একই সঙ্গে তাদের মায়ের বাবা (দাদু) এবং বাবার বাবা (ঠাকুর্দা) উভয়ের পৈতৃক সম্পত্তিতে জন্মগত অধিকার দাবি করতে পারবে না।
এই রায়ের একটি ফল হল, একজন পুত্রের কন্যা (বাবার দিকের নাতনি) জন্মগতভাবে সমদায়াধিকারী হিসাবে বিবেচিত হয়, যেখানে একজন কন্যার পুত্র/কন্যা (মায়ের দিকের নাতি/নাতনি) তা হয় না—যদিও তাদের নিজ নিজ বাবা-মা (পুত্র ও কন্যা) সমান অধিকার সহ সমদায়াধিকারী। আদালত পুরুষ এবং মহিলা সমদায়াধিকারীদের সন্তানদের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত বৈষম্যের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলেনি।
ফলস্বরূপ, এই সাম্প্রতিক রায়টি পুরুষ বংশের মাধ্যমেই যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির ধারাবাহিকতাকে শক্তিশালী করে, যদিও ২০০৫ সালের আইন কন্যাদের সমদায়াধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
এই রায়ের মূল বিষয় হল, মায়ের বাবার সম্পত্তিতে জন্মগত অধিকার কন্যার কাছেই থাকে, তার সন্তানদের কাছে নয়। এই রায়টি ২০১০ সালে দিল্লি হাইকোর্টের নেওয়া একই ধরনের একটি মতামতকেও শক্তিশালী করে।
