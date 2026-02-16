Maternity Photoshoot Tragedy: প্রি বা পোস্ট ওয়েডিং এখন জলভাত, বাজারে চলছে মেটারনিটি ফোটোশ্যুট! মায়ের মাতামাতিতে লেকে ডুবল তিনের খুদে...

Maternity Photoshoot Tragedy: প্রি বা পোস্ট ওয়েডিং এখন জলভাত, বাজারে চলছে মেটারনিটি ফোটোশ্যুট! মায়ের মাতামাতিতে লেকে ডুবল তিনের খুদে...
Maternity Shoot Accident: বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে মাগাড়ি মেইন রোডের কাছে গিড্ডেনাহাল্লিতে অবস্থিত 'দ্য শায়ার স্টুডিও' খুবই জনপ্রিয় এক ফোটোশুটিং স্পট। কিন্তু সেখানেই ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। ফোটোশুটের সময়ে মারা গেল এক শিশু। ফোটোশুটের মতো আনন্দের পরিবেশে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন বছরের শিশুর জলে ডুবে (three-year-old boy drowned) মর্মান্তিক মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে শায়ার ফোটো স্টুডিয়োর (Shire Photo Studio) এক কৃত্রিম জলাশয়ে। এটি আসলে গিড্ডেনাহাল্লি এলাকার একটি প্রি-ওয়েডিং শুট লোকেশন(pre-wedding shoot location in Giddenahalli)। অভিযোগ, শিশুটির মা না কি শিশুটিকে নিয়ে মেটারনিটি ফোটোশুট (maternity photoshoot) করছিলেন, আর তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা! বেঙ্গালুরুর মাদানায়াকানাহাল্লি থানা (Madanayakanahalli police) এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
বেঙ্গালুরুতে সলিলসমাধি শিশুর
বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে মাগাড়ি মেইন রোডের কাছে গিড্ডেনাহাল্লিতে অবস্থিত 'দ্য শায়ার স্টুডিও' নামক জনপ্রিয় ওই ফোটোশুটিং স্পটে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। মৃত শিশুর নাম লক্ষমীর (৩)। সে জেপি নগরের বাসিন্দা চরণ রাজ এবং স্বাতীর সন্তান।
কীভাবে দুর্ঘটনা?
পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, শিশুটির মা স্বাতী বাচ্চাকে নিয়ে মাতৃত্বকালীন ফোটোশুটে অংশ নিতে ওই স্টুডিওতে গিয়েছিলেন। ফোটোশুট চলাকালীন শিশুটি স্টুডিও চত্বরে খেলা করছিল। স্টুডিওর ভেতরে ফোটোশুটের সুবিধার জন্য বেশ কিছু কৃত্রিম পুকুর তৈরি করা ছিল। অনুমান, খেলার ছলে লক্ষমীর পুকুরের ধারে চলে যায় এবং অসাবধানতাবশত জলে পড়ে যায়। প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর মা স্বাতী লক্ষ্য করেন, তাঁর সন্তান আশপাশে নেই। এরপর খোঁজাখুঁজি শুরু হলে একটি কৃত্রিম পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
বাবা আমেরিকায়
শিশুটির বাবা চরণ রাজ পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কাজের প্রয়োজনে গত এক সপ্তাহ ধরে আমেরিকায় ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিনি বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসছেন।
অপমৃত্যুর মামলা
মাদানায়াকানাহাল্লি থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা (UDR) দায়ের করা হয়। স্বাতীর বাবা রমেশ বাবু এই অভিযোগটি দায়ের করেছেন। ময়নাতদন্তের পরে রবিবার শিশুটির দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ফোটোশুটের মতো একটি আনন্দের পরিবেশে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
