English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mathura Shocker: বন্ধঘরের ভিতরে তিন খুদে-সহ ৫ দেহ, দেওয়ালে লাস্ট নোট! এক রাতের মধ্যে গোটা পরিবারটাই...

Mathura Shocker: বন্ধঘরের ভিতরে তিন খুদে-সহ ৫ দেহ, দেওয়ালে 'লাস্ট নোট'! এক রাতের মধ্যে গোটা পরিবারটাই...

Mass Suicide in Mathura: মথুরার খপ্পরপুর গ্রামে একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতি ও তাদের তিন নাবালক সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি গণ-আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 10, 2026, 08:20 PM IST
Mathura Shocker: বন্ধঘরের ভিতরে তিন খুদে-সহ ৫ দেহ, দেওয়ালে 'লাস্ট নোট'! এক রাতের মধ্যে গোটা পরিবারটাই...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মথুরায় একই পরিবারের পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার (Family of five found dead inside home)। গণ-আত্মহত্যার সন্দেহ করা হচ্ছে (Mathura Mass Suicide)। মথুরার খপ্পরপুরে (Mathura's Khapparpur) এই ঘটনা ঘটেছে। একটি বার্তা মিলেছে। দেওয়ালে লেখা সেটা (message written on wall)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Deadliest Head Lice: রক্তচোষা খুদে পিশাচের খপ্পরে পড়ে বেঘোরে শেষ হয়ে গেল ১২ বছরের লক্ষ্মীপ্রিয়া! পুরীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড...

সুইসাইড নোট এবং

উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার খপ্পরপুর গ্রামে একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতি ও তাদের তিন নাবালক সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি গণ-আত্মহত্যার (mass suicide) ঘটনা হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট, দেওয়ালে লেখা একটি বার্তা এবং পরিবারের প্রধানের রেকর্ড করা একটি ভিডিয়ো উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তদন্ত চলাকালীন কর্তৃপক্ষ এখনও সুইসাইড নোট বা ভিডিয়োর বিষয়বস্তু প্রকাশ করেনি।

পরিচয় 

মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস (এসএসপি) শ্লোক কুমার জানিয়েছেন, মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন-- মনীশ কুমার (৩৫), তাঁর স্ত্রী (৩২) এবং তাদের তিন নাবালক সন্তান-- যাদের দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। বাড়ির একটি ঘরের ভিতর থেকে তাদের সবার দেহ উদ্ধার করা হয়। মনীশের ভাই পুলিসকে এই ঘটনার খবর দেন।

আরও পড়ুন: Kamal Jain Death: '১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে'! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...

যেভাবে জানা গেল

মঙ্গলবার সকালে শিশুরা খেলতে বাইরে আসেনি। তখনই বিষয়টা নিয়ে মনীশের ভাইয়ের একটু সন্দেহ হয়। সন্দেহবশত তিনি পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। তিনি ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি মনীশের পরিবারের সবাইকে মৃত আবিষ্কার করেন। পুলিশ আরও জানান, মনীশের ভাইয়ের সঙ্গে গ্রামবাসী ও অন্য প্রতিবেশীরাও ছিলেন। পুলিস মরদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

(আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
mathura shockermass suicidemass suicide in MathuraMathura mass suicideMathura Senior Superintendent of Police Shlok KumarManish Kumar suicideFarmer's Family
পরবর্তী
খবর

Kamal Jain Death: '১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে'! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...

.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Hindu Trader Death: ভোটের মুখেই বাংলাদেশে দোকানে ঢুকে হিন্দু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খ...