Mathura Shocker: বন্ধঘরের ভিতরে তিন খুদে-সহ ৫ দেহ, দেওয়ালে 'লাস্ট নোট'! এক রাতের মধ্যে গোটা পরিবারটাই...

Mass Suicide in Mathura: মথুরার খপ্পরপুর গ্রামে একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতি ও তাদের তিন নাবালক সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি গণ-আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মথুরায় একই পরিবারের পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার (Family of five found dead inside home)। গণ-আত্মহত্যার সন্দেহ করা হচ্ছে (Mathura Mass Suicide)। মথুরার খপ্পরপুরে (Mathura's Khapparpur) এই ঘটনা ঘটেছে। একটি বার্তা মিলেছে। দেওয়ালে লেখা সেটা (message written on wall)।
সুইসাইড নোট এবং
উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার খপ্পরপুর গ্রামে একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতি ও তাদের তিন নাবালক সন্তানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি গণ-আত্মহত্যার (mass suicide) ঘটনা হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট, দেওয়ালে লেখা একটি বার্তা এবং পরিবারের প্রধানের রেকর্ড করা একটি ভিডিয়ো উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তদন্ত চলাকালীন কর্তৃপক্ষ এখনও সুইসাইড নোট বা ভিডিয়োর বিষয়বস্তু প্রকাশ করেনি।
পরিচয়
মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস (এসএসপি) শ্লোক কুমার জানিয়েছেন, মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন-- মনীশ কুমার (৩৫), তাঁর স্ত্রী (৩২) এবং তাদের তিন নাবালক সন্তান-- যাদের দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। বাড়ির একটি ঘরের ভিতর থেকে তাদের সবার দেহ উদ্ধার করা হয়। মনীশের ভাই পুলিসকে এই ঘটনার খবর দেন।
যেভাবে জানা গেল
মঙ্গলবার সকালে শিশুরা খেলতে বাইরে আসেনি। তখনই বিষয়টা নিয়ে মনীশের ভাইয়ের একটু সন্দেহ হয়। সন্দেহবশত তিনি পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। তিনি ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি মনীশের পরিবারের সবাইকে মৃত আবিষ্কার করেন। পুলিশ আরও জানান, মনীশের ভাইয়ের সঙ্গে গ্রামবাসী ও অন্য প্রতিবেশীরাও ছিলেন। পুলিস মরদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
(আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭)
