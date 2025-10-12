English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premananda Maharaj: দৈব আশীর্বাদ! বৃন্দাবনে ফের স্বমহিমায় পদযাত্রায় প্রেমানন্দ মহারাজ, তাঁর দর্শনে আকুল ভক্তদের 'রাধে, রাধে'...

Premananda Maharaj Health Update: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু পুরনো ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে প্রেমানন্দ মহারাজকে অসুস্থ দেখা যাচ্ছে। আশ্রমের পক্ষ থেকে বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে যেন পুরোনো ছবি ও ভিডিয়োগুলি কেউ শেয়ার না করেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 12, 2025, 05:58 PM IST
Premananda Maharaj: দৈব আশীর্বাদ! বৃন্দাবনে ফের স্বমহিমায় পদযাত্রায় প্রেমানন্দ মহারাজ, তাঁর দর্শনে আকুল ভক্তদের 'রাধে, রাধে'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভক্তদের জন্য সুখবর, ভোরবেলায় প্রেমানন্দ মহারাজ (Premananda Maharaj) আবার দর্শন দিলেন, 'রাধে-রাধে' ধ্বনিতে মুখরিত হল গলি। বৃন্দাবনের (Vrindaban) প্রেমানন্দ মহারাজের পদযাত্রা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল, কিন্তু ভক্তদের জন্য ভালো খবর এসেছে। মহারাজ আজ সকালে তাঁর আশ্রম থেকে বেরিয়ে ভক্তদের দর্শন দিয়েছেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রেমানন্দ মহারাজের সংবাদ 

বৃন্দাবনবাসীর জন্য সুখবর। এখানকার প্রেমানন্দজি মহারাজ আজ সকালে তাঁর আশ্রম থেকে বেরিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি ভক্তদের দর্শনও দিয়েছেন। আসলে, বর্তমানে মহারাজের শরীর ভালো নেই। যার কারণে তাঁর পদযাত্রা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে তাঁর ভক্তরা হতাশ হয়েছিলেন।

মহারাজের মিনি পদযাত্রা

প্রেমানন্দ মহারাজ ভোরবেলায় পদযাত্রায় বেরোতেন, যেখানে বহু ভক্ত তাঁর দর্শনের জন্য আসতেন। বেশ কিছুদিন ধরে ভক্তরা তাঁর দর্শন পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আজ তিনি নিজের আশ্রম থেকে বেরিয়ে পরিক্রমা মার্গ পর্যন্ত ভক্তদের দর্শন দিয়েছেন। যদিও মহারাজের পদযাত্রা বন্ধ, ভক্তদের হতাশা দেখে মহারাজ মাত্র দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য দর্শন দিচ্ছেন।

রাধা রানীর জয়ধ্বনি

এই সময়ে, প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁর আশ্রমের বাইরে আসেন এবং দর্শন দিয়ে আবার আশ্রমে ফিরে যান। কিন্তু আজ তেমনটা হয়নি। আজ মহারাজ সকালে তাঁর আশ্রম 'শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ' থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর তিনি পরিক্রমা মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যান। পরিক্রমা মার্গে দাঁড়িয়ে ভক্তদের তাঁর পদযাত্রার একটি ছোট রূপ দেখান, যা অনেকদিন ধরে বন্ধ ছিল। আজ মহারাজ তাঁর আশ্রমের চারদিকে পরিক্রমা করেন। তারপর আশ্রমের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের দর্শন দেন।

যে মুহূর্তে মহারাজ তাঁর আশ্রম থেকে বেরোলেন, সবাই রাধা রানীর নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করে। এতে পুরো এলাকা রাধা নামের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই মাসে প্রেমানন্দ মহারাজের পদযাত্রা দেখে ভক্তরা বেশ খুশি। আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই মহারাজ তাঁর পুরনো সময়ে পদযাত্রা শুরু করবেন।

মহারাজের অসুস্থতা: 

এর আগে, শ্রীহিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমের আরাধ্য সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ জী মহারাজ (Premananda Ji Maharaj) যখন থেকে তাঁর পদযাত্রা বন্ধ করেছেন, তখন থেকেই তাঁর ভক্তরা উদ্বিগ্ন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বারবার তাঁর অসুস্থতা নিয়ে ছড়িয়েছে নানা খবর। সেই খবর থেকেই ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই কারণেই প্রতিদিন শত শত অনুগামী প্রেমানন্দ মহারাজের অপেক্ষায় আশ্রমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন। তবে, আশ্রম কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে প্রেমানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন এবং নিয়মিতভাবে ভক্তদের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

শিষ্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য ৪ঠা অক্টোবর থেকে প্রেমানন্দ মহারাজের পদযাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রতিদিন ভোর ২টা থেকে তাঁর দিন শুরু হয়ে যেত, যা তাঁর শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিল। বর্তমানে তিনি আশ্রমে সীমিত দর্শন দিচ্ছেন এবং শিষ্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করছেন।

ভক্তদের কাছে আবেদন: 

এই পরিস্থিতির মধ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু পুরনো ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে প্রেমানন্দ মহারাজকে অসুস্থ দেখা যাচ্ছে। আশ্রমের পক্ষ থেকে বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে যেন পুরোনো ছবি ও ভিডিয়োগুলি কেউ শেয়ার না করেন। এই পুরোনো ভিডিয়োগুলির কারণেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মথুরা পুলিসও এই ভিডিওগুলির মাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

আরও পড়ুন: Gold Price Today: আগামী সপ্তাহে ধনতেরাস! সোনার দাম আরও বেড়ে গেল, কত হল? বিয়ের মরসুমেই বা কী হবে এবার?

আরও পড়ুন:  Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Premananda MaharajMathura Premananda MaharajVrindaban NewsPremananda maharaj health updatePremananda Maharaj disciplePremanada Maharaj good healthPremananda Maharaj PadayatraVrinaban Ashram
পরবর্তী
খবর

Rajasthan: রিলস নিয়েই মনান্তর! স্বামীর গঞ্জনায় চার বাচ্চাকে বিষ দিয়ে নিজেও মরলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার পিঙ্কি...
.

পরবর্তী খবর

WB jawans martyred in Kashmir: কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে তুষারঝড়! বাংলার দুই জওয়ান পলাশ...