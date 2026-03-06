English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • Deadly Accident in Uttar Pradeshs Gorakhpur: ফরচুনারের ধাক্কায় মেধাবী ডাক্তার আকাশের ছিন্নভিন্ন দেহ উড়ে গিয়ে সোজা ওভারব্রিজের রেলিঙে, বীভত্‍স কাণ্ড

Deadly Accident in Uttar Pradesh's Gorakhpur: ফরচুনারের ধাক্কায় মেধাবী ডাক্তার আকাশের ছিন্নভিন্ন দেহ উড়ে গিয়ে সোজা ওভারব্রিজের রেলিঙে, বীভত্‍স কাণ্ড

Gorakhpur Accident: দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন। পুলিস এসে স্থানীয়দের সহায়তায় আকাশকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। 

Updated By: Mar 6, 2026, 08:46 PM IST
Deadly Accident in Uttar Pradesh's Gorakhpur: ফরচুনারের ধাক্কায় মেধাবী ডাক্তার আকাশের ছিন্নভিন্ন দেহ উড়ে গিয়ে সোজা ওভারব্রিজের রেলিঙে, বীভত্‍স কাণ্ড
দুর্ঘটনায় নিহত ডাক্তারি পড়ুয়া আকাশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হলো এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায়। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে এক বেপরোয়া ফরচুনার গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ২২ বছর বয়সী এক মেধাবী এমবিবিএস (MBBS) ছাত্র। গত বুধবার রাতে মোহদ্দিপুর-কাউয়াবাগ ওভারব্রিজের ওপর এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক গাড়িটির গতি এতোটাই তীব্র ছিল যে, ধাক্কার চোটে ছাত্রটির দেহ উড়ে গিয়ে ওভারব্রিজের রেলিংয়ে আটকে যায়।

ঘটনার বিবরণ:

নিহত ছাত্রের নাম আকাশ পাণ্ডে। তিনি গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস (BRD) মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে হোলি উৎসব পালন এবং নৈশভোজ সেরে নিজের হোস্টেলে ফিরছিলেন আকাশ। রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনি যখন মোহদ্দিপুর ওভারব্রিজ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বিপরীত দিক থেকে (রং সাইড দিয়ে) আসা একটি দ্রুতগামী কালো রঙের টয়োটা ফরচুনার সজোরে তার স্কুটারে ধাক্কা মারে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, সংঘর্ষটি এতটাই জোরালো ছিল যে আকাশ তার স্কুটার থেকে প্রায় ১৫ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। তার দেহটি ওভারব্রিজের লোহার রেলিংয়ের ওপর আছড়ে পড়ে এবং সেখানেই ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে থাকে। প্রায় ৩০ মিনিট ওই অবস্থাতেই তিনি সেখানে আটকে ছিলেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় আরও দুই-তিনজন আরোহী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উদ্ধারকার্য ও পুলিসের ভূমিকা:

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন। পুলিস এসে স্থানীয়দের সহায়তায় আকাশকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। 

আকাশ পাণ্ডে আদতে সন্ত কবির নগর জেলার মেনহদাওয়াল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুর খবর মেডিকেল কলেজে পৌঁছাতেই সহপাঠী এবং চিকিৎসকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘাতক চালক গ্রেফতার:

ঘটনার পরপরই ঘাতক এসইউভি-র চালক গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিটি) অভিনব ত্যাগী জানিয়েছেন যে, ঘাতক চালককে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম গোল্ডেন সাহানি, যিনি পেশায় একজন প্রপার্টি ডিলার। পুলিশ ফরচুনার গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা (Culpable homicide not amounting to murder) দায়ের করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা ও উদ্বেগ:

এই ঘটনাটি আবারও দেশের সড়ক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিষয়টিকে সামনে এনেছে। বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে মদ্যপ অবস্থায় বা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা অনেক বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওভারব্রিজের ওপর অনেক সময় চালকরা নিয়ম ভেঙে ভুল দিক দিয়ে গাড়ি চালায়, যার ফলে এই ধরণের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। একজন হবু চিকিৎসকের এইভাবে অকালে চলে যাওয়া শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, সমাজের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি।

আকাশ পাণ্ডের মৃত্যুতে তার পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে শোকের মাতম চলছে। এই মেধাবী ছাত্রের স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করা, কিন্তু এক বেপরোয়া চালকের খামখেয়ালিপনায় সেই স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পথচলতি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ট্রাফিক আইনের কঠোর প্রয়োগের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

 

Tags:
Gorakhpur AccidentMBBS Student Deathroad accident IndiaUttar Pradesh newsBRD Medical Collegehit and run caseSUV CrashIndia crime newsMedical Student TragedyTraffic Accident
