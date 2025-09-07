MBBS Student Death: 'সরি বাবা, আমি পারলাম না...', পরীক্ষার কিছু ঘণ্টা আগে ডাক্তারি পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...

MBBS Student Death: 'সরি বাবা, আমি পারলাম না...', পরীক্ষার কিছু ঘণ্টা আগে ডাক্তারি পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...
Chhattisgarh: পরীক্ষার আর বাকি কিছু ঘণ্টা। বন্ধু হলে না এসে পৌঁছায় তাকে ডাকতে যায়। হস্টেলের ঘর তালাবন্ধ অবস্থায় উদ্ধারের পর দরজার ভেঙে ঢোকেন সহপাঠী। ভিতরে ঢুকে ২৪ বছরের হিমাংশুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। ছত্তীসগঢ়ের কোরবায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়। সেখানে লেখা, 'আমি আর করতে পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করে দিও বাবা।'
আরও পড়ুন:Uttar Pradesh: এগারোর মেয়েকে বারবার ধর্ষণ! বিবাহিত বর্বরের লালসায় গর্ভবতী কিশোরী জন্ম দিল সন্তানের, মৃত্যু...
মৃত পড়ুয়া ২৪ বছরের হিমাংশু কাশ্যপ। তিনি বিলাসপুরের বাসিন্দা। হস্টেলের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানা গিয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১১ টায় তাঁর পরীক্ষা ছিল।
পরীক্ষা হলে না আসায় হিমাংশুর বন্ধু তাঁকে ডাকতে আসে। কিন্তু দরজা তালাবন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। তাই বাধ্য হয়ে সেই বন্ধু দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। ভিতরে হিমাংশু ঝুলন্ত দেহ অবস্থায় উদ্ধার করে।
কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিমাংশু আগের বছর ফেল করেন। তাই এই বছর তিনি একই ক্লাসে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, পড়াশোনার চাপ নিতে না পেরেই হিমাংশু হয়তো এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। এমনকী পড়াশোনাতেও খুব একটা ভালো ছিল না।
আরও পড়ুন:Kolkata: হাড়হিম হরিদেবপুর! জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে মারধর, গণধর্ষণ...
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)