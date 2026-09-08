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মারাত্মক দুর্ঘটনা: অকালে চলে গেলেন যুবরাজ, হাহাকার-কান্না, নেমে এল চরম অন্ধকার

Delhi Satya Niketan PG Hostel collapsed: রায়পুরের পঞ্চশীল নগরে যুবরাজের পরিবারে এখন শুধুই বুকফাটা হাহাকার। তাঁর বাবা কানহাইয়া সোনি পেশায় স্থানীয় এক ওষুধের দোকানি। পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান যুবরাজ, তাঁর একটি ছোট বোনও রয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:58 PM IST
মারাত্মক দুর্ঘটনা: অকালে চলে গেলেন যুবরাজ, হাহাকার-কান্না, নেমে এল চরম অন্ধকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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