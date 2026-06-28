Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পুণ্যে ড্রাগন-থাবা! কৈলাস মানস সরোবরের পথে ভারতীয়দের আটকে দিল চিন, কেন?

পুণ্যে ড্রাগন-থাবা! কৈলাস মানস সরোবরের পথে ভারতীয়দের আটকে দিল চিন, কেন?

Planning Kailash Mansarovar Yatra?: প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিব্বতের মানস সরোবর এবং কৈলাসে যাত্রা করেন ভারতীয় পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা। এবারেও সেটা চলছে। তবে এ মাসে চিনে ঢোকার জন্য প্রয়োজনীয় ভিসা এবং অন্য নথিপত্র না-থাকায় নেপালেই আটকে পড়তে হয় এরকম ৫২ জন ভারতীয় পুণ্যার্থীকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:29 PM IST
পুণ্যে ড্রাগন-থাবা! কৈলাস মানস সরোবরের পথে ভারতীয়দের আটকে দিল চিন, কেন?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আকাশ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বিমান! ঝলসে-পুড়ে মরল সব যাত্রীই! ভয়াবহতম প্লে
plane crashes1 hr ago
2
INTTUC former president arrested1 hr ago
3
hilsa1 hr ago
4
Russia2 hrs ago
5
TMC councillor husband3 hrs ago