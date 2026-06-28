/পুণ্যে ড্রাগন-থাবা! কৈলাস মানস সরোবরের পথে ভারতীয়দের আটকে দিল চিন, কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রার ক্ষেত্রে চিন-অধিকৃত এলাকায় ঢোকার জন্য পুণ্যার্থীদের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ও নথির প্রয়োজন পড়ে। এই সব নথি যতক্ষণ না তাঁদের হাতে আসে, ততক্ষণ কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা শুরু করা যায় না। চিনের ভিসা-সহ প্রয়োজনীয় নথি সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া অনেক পুণ্যার্থী নেপালে আটকে পড়েছেন বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। তাঁরা নেপালে আটকে যাওয়ার পর ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। নথিপত্র হাতে না এলে সংশ্লিষ্ট তীর্থ যাত্রীদের যাত্রা শুরু না করার পরামর্শ দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।
যাত্রা অপূর্ণ
সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না-থাকায় কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা অপূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হতে পারে একদল ভারতীয় পুণ্যার্থীদের একাংশকে। এই পুণ্যার্থীরা নেপালের কাঠমান্ডুতে আটকে রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা কেন্দ্রের সাহায্য চেয়েছেন।
বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি
এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বৈধ নথিপত্র ছাড়া বেড়াতে গেলে আটকে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগাড় করে রাখার পরামর্শই তাদের তরফে দেওয়া হয়েছে। আগে যাত্রা শুরু করে তারপর প্রয়োজনে কাগজ জোগাড় করে নেওয়া যাবে-- এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা শুরু করতে বারণ করেছে মন্ত্রক। আগে কাগজপত্র সব হাতে নিয়ে তারপরই যাত্রা করার পরামর্শই দেওয়া হয়েছে।
ট্যুর অপারেটর যাচাই
শুধু নিজেদের নথিপত্র নিয়েই সজাগ হলে হবে না, আগামী দিনে যে পুণ্যার্থীরা কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা করবেন বলে ভেবে রেখেছেন, তাঁরা যে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করছেন সেই সংস্থার আদৌ কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা করানোর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র আছে কি না, বা সেই সংস্থাটি খাঁটি কি না-- এসব আগে ভাগে যাচাই করে তবেই যাত্রায় সামিল হন-- পুণ্যার্থীদের এই পরামর্শ দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।
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