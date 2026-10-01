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সারা রাজ্যে ২ অক্টোবর গান্ধী জন্মজয়ন্তীতে মাছ, মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ: রেঁস্তোরাতেও মিলবে না আমিষ, বড় নির্দেশ সরকারের

2nd October Ban on Non veg food: নির্দেশ অনুযায়ী, শহরের কোথাও গরু, ছাগল বা ভেড়া জবাই করা যাবে না এবং কোনও দোকানে মাংস বিক্রিও করা যাবে না। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:37 PM IST
সারা রাজ্যে ২ অক্টোবর গান্ধী জন্মজয়ন্তীতে মাছ, মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ: রেঁস্তোরাতেও মিলবে না আমিষ, বড় নির্দেশ সরকারের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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