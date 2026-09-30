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হাড়হিম ব্লু ড্রাম মার্ডার কেস: 'স্ত্রী মুসকান ও প্রেমিক সাহিল দুজনকেই...' , সৌরভ খুনে রায় দিল আদালত

Blue Drum Murder Case Verdict: ২০২৫-এর ৩ মার্চ মুসকান তার প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে মিলে স্বামী সৌরভ রাজপুতকে নির্মমভাবে খুন করে। ১৯ মার্চ পুলিস মুসকান ও সাহিলকে গ্রেফতার করে।  প্রায় ১৩ মাস ধরে চলা এই বিচারাধীন মামলায় মোট ১২৬ বার শুনানি হয়েছে। ২২ জনেরও বেশি সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 30, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:28 PM IST
হাড়হিম ব্লু ড্রাম মার্ডার কেস: 'স্ত্রী মুসকান ও প্রেমিক সাহিল দুজনকেই...' , সৌরভ খুনে রায় দিল আদালত

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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