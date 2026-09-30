হাড়হিম ব্লু ড্রাম মার্ডার কেস: 'স্ত্রী মুসকান ও প্রেমিক সাহিল দুজনকেই...' , সৌরভ খুনে রায় দিল আদালত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম মেরঠ হত্যাকাণ্ড। প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামী সৌরভকে খুন করে কেটে টুকরো টুকরো করে নীল ড্রামের ভিতর ভরে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেওয়া! স্ত্রী মুসকানের হত্যালীলায় শিউরে উঠেছিল দেশ। উত্তরপ্রদেশের মেরঠের সেই বহুল চর্চিত ‘নীল ড্রাম হত্যাকাণ্ড’-এর রায় ঘোষণা করল আদালত। স্বামী সৌরভ রাজপুতকে নৃশংসভাবে হত্যা করে লাশ টুকরো টুকরো করে নীল ড্রামে লুকিয়ে রাখার অপরাধে স্ত্রী মুসকান রস্তোগি এবং তার প্রেমিক সাহিলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। মিরাটের জেলা বিচারক অরবিন্দ কুমার মিশ্র এই রায় ঘোষণা করেন। আগামী ১৪ অক্টোবর সাজা ঘোষণা
মেয়ের ৫ বছরের জন্মদিনে বাড়িতে এসেছিলেন সৌরভ রাজপুত। তখনই ২০২৫-এর ৩ মার্চ মুসকান তার প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে মিলে স্বামী সৌরভ রাজপুতকে নির্মমভাবে খুন করে। পরদিন অর্থাৎ ৪ মার্চ, অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে সৌরভ রাজপুতের নিথর দেহ ১৫ টুকরো করে একটি বড় নীল ড্রামের ভিতর ভরে তার মুখ সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। এরপর ৫ মার্চ প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে হোলি সেলিব্রেট করতে সিমলা-মানালি ঘুরতে চলে যায় মুসকান। খুনের প্রায় ২ সপ্তাহ পর, ১৬ মার্চ পুলিস প্রথম এই হত্যাকাণ্ডের ক্লু হাতে পায়। ১৭ মার্চ সৌরভের বাড়ির নীল ড্রাম থেকে তাঁর খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে। ১৯ মার্চ পুলিস মুসকান ও সাহিলকে গ্রেফতার করে।
২০২৫-এর জুলাই মাসে মেরঠ জেলা আদালতে এই মামলার বিচার শুরু হয়। প্রায় ১৩ মাস ধরে চলা এই বিচারাধীন মামলায় মোট ১২৬ বার শুনানি হয়েছে। ২২ জনেরও বেশি সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। আদালত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে মুসকান ও সাহিল দুজনকেই সৌরভ খুনে দোষী সাব্যস্ত করেছে। নিহত সৌরভ রাজপুতের পরিবার এবং স্থানীয় মানুষ হাড়হিম করা এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তাদের ফাঁসির আবেদন করেছেন।
আপাতত দুজনেই জেলে রয়েছে। ১৪ অক্টোবর তাদের চূড়ান্ত সাজা ঘোষণা করা হবে। এদিকে জেলেই মুসকান প্রেমিক সাহিলের সন্তানের জন্মও দেয়। এখন সাজা ঘোষণার ক্ষেত্রে সেই শিশুর প্রসঙ্গ কোনও ভূমিকা রাখে কিনা, তা বলবে সময়। সব উত্তর মিলবে ১৪ অক্টোবর।
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