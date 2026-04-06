Viral Video: ডিভোর্স মানে কলঙ্ক নয়: মেয়ের একলা জীবনকে ঢাকঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন বিচারক বাবা

Viral Video: ডিভোর্স মানে কলঙ্ক নয়: মেয়ের একলা জীবনকে ঢাকঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন বিচারক বাবা

Meerut Divorce Viral Video: বিয়ের কিছু সময় পর থেকেই প্রণিতা শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করেন। ২০২১ সালেও একবার ডিভোর্সের মামলা শুরু হয়েছিল। এবার পাকাপাকিভাবে ডিভোর্স মঞ্জুর করল কোর্ট।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 6, 2026, 04:50 PM IST
মেয়ের বিচ্ছেদে বিচারক বাবার অনন্য নজির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমাজে এখনও ডিভোর্সকে কলঙ্ক হিসাবে দেখা হয়। এমনকী বিবাহ বিচ্ছেদের পর মেয়েদের প্রায়ই নানাবিধ প্রশ্ন, অপবাদ আর সামাজিক চাপের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মেরঠে এক পরিবার এই প্রথা ভেঙে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। মেয়ের ডিভোর্সকে শোকের বদলে উৎসবের আমেজে উদযাপন করেছেন তারা।

আরও পড়ুন:Engineer Death: বাস্কেটবলের পোল ধরে পুশআপ, ঘাড়ে লোহার ওই ভারী খাঁচা ভেঙে পড়ে শেষ মেধাবী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বিশাল

ফ্যামিলি কোর্ট বা পারিবারিক আদালত থেকে প্রণিতা নামে এক মহিলার ডিভোর্স মঞ্জুর হওয়ার পর, তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক জ্ঞানেন্দ্র শর্মা আদালত চত্বরেই ঢোল বাজিয়ে এবং মিষ্টি বিলি করে আনন্দ প্রকাশ করেন। আত্মীয়-স্বজনরা ঢোলের তালে নেচে ওঠেন এবং চারদিকে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। এই উদযাপনের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। 

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যরা কালো রঙের টি-শার্ট পরে আছেন। তাতে প্রণিতার ছবি-সহ লেখা ছিল, 'আই লাভ মাই ডটার। মাই হার্ট, মাই সোল' (আমি আমার মেয়েকে ভালোবাসি। ও আমার হৃদস্পন্দন, আমার আত্মা)। প্রণিতার টি-শার্টেও লেখা ছিল, 'মাই ফ্যামিলি, মাই লাইফ' (আমার পরিবার, আমার জীবন)।

প্রণিতা বলেন, 'আমি সংসার টিকিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছি। ২০২১ সালেও একবার ডিভোর্সের মামলা শুরু হয়েছিল। এই পুরো সময়ে আমার বাবা সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আমি চাই প্রত্যেকের যেন এমন একটি পরিবার থাকে যারা কঠিন সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে।' অন্যদিকে, প্রণিতার বাবা ডঃ জ্ঞানেন্দ্র শর্মা বলেন, 'আমার মেয়ের জন্মের সময় যেমন ঢোল বাজানো হয়েছিল, আজও একইভাবে ঢোল বাজানো হয়েছে। আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মেয়ের গুরুত্ব পরিবারের কাছে একই থাকে।'

২০১৮ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর গৌরব অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে প্রণিতার বিয়ে হয়েছিল। তাদের একটি পুত্রসন্তানও আছে। বিয়ের কিছু সময় পর থেকেই প্রণিতা শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করেন। পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি বিচ্ছেদের পথ বেছে নেন।

আরও পড়ুন:Petrol Pump Filled Vehicles Water: পাম্পে পেট্রোলের বদলে দেওয়া হচ্ছিল জল, গাড়ি বিকল হতেই তুলকালাম গ্রাহকদের

পরিবারটি ইতোমধ্যেই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ২০২২ সালে এক পথদুর্ঘটনায় প্রণিতার ভাই মারা যান। শোকের সেই আবহ এবং শ্বশুরবাড়ির ক্রমাগত হেনস্তা- সব মিলিয়ে প্রণিতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে ভেঙে পড়তে দেননি, বরং তাঁকে নিজের জন্য সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছেন। আদালত বিচ্ছেদ মঞ্জুর করতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন এই মুহূর্তটিকে চুপচাপ না কাটিয়ে বরং উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করবেন।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

