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ঘুমন্ত স্বামীকে সাপের ছোবল! প্রেমিক, ২০ লাখের বিমার টানে অতুলকে সরাতে দামিনীর হাড়হিম ছক

Meerut Horror: অতুলকে খুন করার এটি প্রথম চেষ্টা ছিল না। এর আগে আরও একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রায় ২০ দিন আগে তুষার একটি গাড়ি নিয়ে অতুলকে ধাক্কা মারে। তখন অতুলকে সরাসরি খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে যাত্রায় মাথায় হেলমেট থাকায় অতুল বেঁচে যান।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:31 PM IST
ঘুমন্ত স্বামীকে সাপের ছোবল! প্রেমিক, ২০ লাখের বিমার টানে অতুলকে সরাতে দামিনীর হাড়হিম ছক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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ঘুমন্ত স্বামীকে সাপের ছোবল! প্রেমিক, ২০ লাখের বিমার টানে অতুল সরাতে দামিনীর হাড়হিম
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