/ঘুমন্ত স্বামীকে সাপের ছোবল! প্রেমিক, ২০ লাখের বিমার টানে অতুলকে সরাতে দামিনীর হাড়হিম ছক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিরে এল মেরঠে স্বামী হত্যার হাড়হিম স্মৃতি। মুসকানের পর এবার দামিনী। তবে এবার আর খুনের পর দেহ টুকরো করে ব্লু ড্রামবন্দি নয়। ঘুমন্ত স্বামীকে সাপের কামড় খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রী এবং প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম অতুল পানওয়ার (৩৫)। গত শুক্রবার সকালে অতুলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিস ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। একই সঙ্গে দামিনীর প্রেমিক তুষার ওরফে নিক্কি এবং এই অপরাধে সহায়তাকারী সোনু ও উদয় নামে আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পাপী পরকীয়া
উত্তরপ্রদেশের হস্তিনাপুরের ভান্দোরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অতুল পানওয়ার। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দামিনী মিলে একটি স্কুল চালাতেন। রামলীলা ময়দানে অবস্থিত এই স্কুলের নাম 'কৃষ্ণা কিডস পাবলিক স্কুল'। ২০১৯ সালে পরিবারের অমতে তাঁরা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তাঁরা একসঙ্গে নতুন সংসার গড়ে তোলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। সেই সুযোগে দামিনী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। স্কুলেরই গাড়িচালক তুষারের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পরকীয়া সম্পর্কের জেরেই অতুলকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।
কীভাবে সত্যি প্রকাশ্যে আসে?
গত শুক্রবার সকালে দামিনী তাঁর স্বামীকে হস্তিনাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকরা অতুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দামিনী দাবি করেন যে রাতে তাঁর স্বামীকে সাপে কামড়েছে। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। তখন তারা খাটের নীচে একটি সাপ দেখতে পায়। কিন্তু সাপের আচরণ দেখে পুলিসের মনে খটকা লাগে। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতিও স্বাভাবিক মনে হয়নি। কারণ সাধারণত সাপ মানুষের উপস্থিতি এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাপটির সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত ছিল না। এরপরই পুলিস এই মৃত্যুর রহস্যের সন্ধানে নামে।
তদন্ত নেমে পুলিস অভিযুক্ত দামিনীর মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখে। তার কল ডিটেইলস এবং ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখা হয়। সেখানে দেখা যায় যে চালক তুষারের সঙ্গে দামিনী অনবরত যোগাযোগ রেখেছিল। এই দেখে পুলিসের সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। পুলিস তখন তুষারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।
জেরার মুখে সে ভেঙে পড়ে এবং পুরো খুনের ছক স্বীকার করে। তুষার জানায় যে অতুলকে মারার জন্য তারা একটি দল তৈরি করেছিল। এই পরিকল্পনায় তারা সনু ও উদয় নামে আরও দুজনকে যুক্ত করেছিল।
কীভাবে অতুলকে মারা প্ল্যান করা হয়েছিল?
পুলিসি জেরায় জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথমে অতুলের দুধে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং কোনো প্রতিরোধ করতে না পারেন। অতুল অচেতন হয়ে পড়লে তুষাররা কম্বলের নিচে একটি বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়। এই সাপটি তারা সাপুড়েদের কাছ থেকে চড়া দামে কিনেছিল তারা। সাপের কামড়ে ঘটনাস্থলেই অতুলের মৃত্যু হয়। এরপর সকালে এটিকে স্বাভাবিক সাপের কামড়ে মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
তদন্তে খুনের পেছনে আরও একটি বড় কারণ উঠে এসেছে। অতুলের নামে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা (লাইফ ইন্সুরেন্স) ছিল। খুনের পর সেই বিমার টাকা হাতানোর পরিকল্পনা ছিল দামিনী ও তুষারের। এই টাকার লোভ দেখিয়েই সহযোগী সোনু ও উদয়কে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই টাকা পাওয়ার পর দামিনী ও তুষার নতুন জীবন শুরু করার কথা ভেবে রেখেছিল। এমনকি তুষারও নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
বিফলে যায় প্রথম চেষ্টা
তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, অতুলকে খুন করার এটি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ছিল। এর প্রায় ২০ দিন আগে তুষার একটি আরটিগা গাড়ি দিয়ে অতুলকে ধাক্কা মেরে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে যাত্রায় মাথায় হেলমেট থাকায় অতুল বেঁচে যান। বাড়ি ফিরে অতুল যখন পুলিসের কাছে ডায়েরি করতে চান, তখন দামিনী গাড়ির নম্বর জানা নেই বলে তাঁকে আটকে দেন। প্রথম প্ল্যান ব্যর্থ হওয়ার পরই এই সাপের কামড় দেওয়ার মারাত্মক ছক কষা হয়।
পুলিসি তদন্তে তুষারের মোবাইল ফোন থেকে একটি বাক্সে বন্দি সাপের ছবি পাওয়া গিয়েছে, যা এই মামলার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। মেরঠের এসএসপি অবিনাশ পান্ডে জানিয়েছেন, ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস এই রহস্যের সমাধান করেছে। উদ্ধার হওয়া সাপটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং সমস্ত ডিজিটাল প্রমাণ ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিস।
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