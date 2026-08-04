প্রশান্ত কিশোরের চেয়েও ধনী! ডাক্তার স্ত্রী বলছেন, 'ওর দল-কাজ নিয়ে মাথাও ঘামাই না...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতির ময়দানে প্রশান্ত কিশোর এক অতি পরিচিত নাম। বিহারের ‘জন সুরজ পার্টি’-র প্রতিষ্ঠা এবং একাধিক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করানোর নেপথ্যে তাঁর অবদান বহুল আলোচিত। তবে বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের সময়ে নির্বাচন কমিশনে জমা পড়া আর্থিক হলফনামা সামনে আসতেই নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, লাইমলাইটে থাকা প্রশান্ত কিশোরের চেয়েও কাগজে-কলমে বেশি সম্পত্তির মালিক তাঁর স্ত্রী ডঃ জাহ্নবী দাস!
আর্থিক হলফনামা: সম্পত্তির নিরিখে স্বামীকে টেক্কা! কার সম্পত্তি কত?
নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া নথিতে প্রকাশ পেয়েছে এই দম্পতির মোট সম্পত্তির পরিমাণ। সেখানে প্রশান্ত কিশোরকে হারিয়ে দিয়েছেন তাঁর চিকিৎসক স্ত্রী। ডঃ জাহ্নবী দাসের মোট ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১০২ কোটি টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি: প্রায় ৮৯.৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রূপার অলঙ্কার রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি: প্রায় ১২.৪২ কোটি টাকা। এদিকে প্রশান্ত কিশোরের মোট ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কৌশলবিদ স্বামীর চেয়েও আর্থিক দিক দিয়ে ডঃ জাহ্নবী দাস বেশ কিছুটা এগিয়ে।
কে এই ডঃ জাহ্নবী দাস?
স্বামী চব্বিশ ঘণ্টা রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকলেও, ডঃ জাহ্নবী দাস নিজেকে সবসময় আড়ালেই রাখতে পছন্দ করেন। লাইমলাইটের বাইরে থেকে তিনি চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।অসমের এক হিন্দু পরিবারে বড় হয়ে ওঠা জাহ্নবী অসম থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক অর্থাত্ এমবিবিএস ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।পেশাগত জীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষ একজন স্বাস্থ্য প্রশাসক। বর্তমানে নতুন দিল্লির বিখ্যাত ‘ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতাল’-এর ‘স্পেশাল প্রজেক্টস’-এর সিনিয়র অ্যাডভাইজার (Senior Advisor, Special Projects) পদে কর্মরত।
জাতিসংঘের মঞ্চে প্রথম দেখা থেকে বিয়ে
প্রশান্ত কিশোর রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে দীর্ঘদিন জনস্বাস্থ্য প্রশাসনে কাজ করেছেন। হেলথকেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স ডিগ্রি ও বিজনেস ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। জাতিসংঘ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজ করতে গিয়েই প্রশান্ত ও জাহ্নবীর প্রথম দেখা হয়। সহকর্মী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করতে করতেই তাঁদের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে দু’জনের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই দম্পতির এক সন্তান রয়েছে, নাম দৈবিক ভরদ্বাজ।
স্বতন্ত্র পরিচয়ে উজ্জ্বল জাহ্নবী
প্রশান্ত কিশোর যখন বিহারের মাটিতে জন সুরজ পার্টির ব্যানার নিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় রচনা করছেন, তখন তাঁর স্ত্রী ডঃ জাহ্নবী দাসও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। স্বামীর রাজনৈতিক খ্যাতির ছায়ায় ঢাকা না পড়ে, তিনি নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থায় এক সফল ও স্বাধীন ক্যারিয়ার বজায় রেখে চলেছেন।
বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়লাভের পর ডঃ জাহ্নবী দাসের বক্তব্য, “আমরা সবাই খুব, খুব আনন্দিত। এই বিশাল জয়ের জন্য আমি সর্বশক্তিমান মা কামাখ্যা, বাঁকিপুর ও সমগ্র বিহারের মানুষ এবং তাঁর দল— ‘জন সুরজ’ টিমের প্রতিটি সদস্যকে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।” তিনি আরও বলেন, “আমি খুবই আশাবাদী ছিলাম। কারণ আমি শুনেছিলাম বাঁকিপুরের মানুষ নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তন চান... তাই তাঁর জয়ের ব্যাপারে শুরু থেকেই মনে অনেক আশা ছিল।”
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