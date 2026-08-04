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প্রশান্ত কিশোরের চেয়েও ধনী! ডাক্তার স্ত্রী বলছেন, 'ওর দল-কাজ নিয়ে মাথাও ঘামাই না...'

Prashant Kishor wife: রাজনীতির সফল কারিগর প্রশান্ত কিশোরকে চেনেন সবাই। কিন্তু আপনি কি জানেন, ধনসম্পত্তির খেলায় স্বামীকেও টেক্কা দিয়েছেন তাঁর আড়ালের স্ত্রী? উপনির্বাচনের সরকারি নথিতেই প্রকাশ পেল সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য! কে এই চিকিৎসক ডঃ জাহ্নবী দাস? লাইমলাইটের আড়ালে থেকে কীভাবে গড়ে তুললেন ১০২ কোটি টাকার বিশাল সাম্রাজ্য? জেনে নিন সেই গল্প!

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:42 PM IST
প্রশান্ত কিশোরের চেয়েও ধনী! ডাক্তার স্ত্রী বলছেন, 'ওর দল-কাজ নিয়ে মাথাও ঘামাই না...'
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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