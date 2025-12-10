Meet The Coolest 'Biker Dadi': একজনের বয়স ৮৭, আরেক জনের ৮৪! রাজপথ দাপিয়ে দিদাগিরি দুই বাইকার দাদির...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gujarati sisters: গুজরাটের মেহসানা জেলার ৮৭ বছরের মন্দাকিনী সাহা ও ৮৪ বছরের উসাবেন এই দুই বোন বাইক চালিয়ে রাস্তায় ঘুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 10, 2025, 07:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বয়স যে শুধুই একটা সংখ্যা, তা আবারও প্রমাণ করে দিলেন গুজরাটের দুই বোন ৮৭ বছরের মন্দাকিনী সাহা এবং ৮৪ বছরের উসাবেন। এই দুই বোন সম্প্রতি বাইক চালিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন। তাঁদের সাহস, উদ্যম এবং জীবনকে উপভোগ করার মানসিকতা দেখে মুগ্ধ গোটা দেশ।

গুজরাটের মেহসানা জেলার বাসিন্দা এই দুই বোন ছোটবেলা থেকেই একে অপরের ছায়াসঙ্গী। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ তাঁরা দাঁড়িয়ে জীবনের এমন এক পর্যায়ে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিশ্রাম নিতে চান। কিন্তু মন্দাকিনী সাহা ও উসাবেন ঠিক করেছেন, তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবেন। আর সেই কারণেই তাঁরা সম্প্রতি একটি বাইক চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়, যা ক্যামেরাবন্দি হয়ে ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, দুই বোন একসঙ্গে বাইকে চেপে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের মুখে হাসি, চোখে আত্মবিশ্বাস। বাইকের হ্যান্ডেলে মন্দাকিনী সাহা, আর পেছনে বসে উসাবেন। তাঁদের এই সাহসী পদক্ষেপ দেখে নেটিজেনরা একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। কেউ লিখেছেন, 'এটাই আসল অনুপ্রেরণা', কেউ আবার বলেছেন, 'জীবনকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়, তা এই দিদাদের কাছ থেকে শেখা উচিত।'

মন্দাকিনী সাহা ও উসাবেন জানান, তাঁরা ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনচেতা। জীবনে বহু বাধা এসেছে, কিন্তু তাঁরা কখনও হার মানেননি। তাঁদের মতে, 'মেয়েরা যদি চায়, তবে যে কোনও বয়সেই নতুন কিছু শুরু করতে পারে।' এই বার্তাই তাঁরা দিতে চান সমাজকে।

এই দুই বোনের কাহিনি প্রমাণ করে, জীবন কখনও থেমে থাকে না। বয়স যতই হোক না কেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলে সব কিছুই সম্ভব। তাঁদের এই উদ্যোগ শুধু একটি ভাইরাল ভিডিও নয়, বরং সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা—'জীবনকে ভালোবাসো, সাহস করে এগিয়ে চলো।'

আজকের দিনে যখন অনেকেই বয়সের ভারে নিজেকে গুটিয়ে নেন, মন্দাকিনী সাহা ও উসাবেন দেখিয়ে দিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তেও নতুন কিছু শুরু করা যায়। তাঁদের এই যাত্রা শুধু বাইকের নয়, বরং জীবনের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Biker DadiRatnaben87-year-old bikerinstagram viralGujarat sistersSenior women adventureInspirational womenElderly influencersBreaking age stereotypesWomen empowerment Viral videoOctogenarian bikersIndian grandmotherssocial media sensation
