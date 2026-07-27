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পরীক্ষা ব্যবস্থায় মেগা সংস্কার! ৬ বিশেষজ্ঞের হাই-পাওয়ারড টাস্ক ফোর্স গঠন মোদীর, এদের পরিচয় জানেন?

ভারতের শিক্ষা খাত ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী সংস্কার আনতে নন্দন নিলেকানীর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কমিটিতে আইআইটি শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ছাড়াও রয়েছেন ‘ইসরো’-র সাবেক প্রধান এস সোমনাথ এবং অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। তাঁদের লক্ষ্য একটি স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি তৈরি করা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:35 AM IST
পরীক্ষা ব্যবস্থায় মেগা সংস্কার! ৬ বিশেষজ্ঞের হাই-পাওয়ারড টাস্ক ফোর্স গঠন মোদীর, এদের পরিচয় জানেন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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