/পরীক্ষা ব্যবস্থায় মেগা সংস্কার! ৬ বিশেষজ্ঞের হাই-পাওয়ারড টাস্ক ফোর্স গঠন মোদীর, এদের পরিচয় জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশ্নফাঁস রুখতে হাই পাওয়ার্ড কমিটি টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করেছেন প্রধামন্ত্রী মোদী। শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের সুপারিশ যুগান্তকারী সংস্কার আনতে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে কেন্দ্র সরকার। এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে রয়েছেন ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি। কমিটিতে রয়েছেন প্রযুক্তি, প্রশাসনিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রের আরও ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই টাস্ক ফোর্স ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থায় কীভাবে উন্নতি করা যায় তা খতিয়ে দেখবে এবং সরকারকে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেবে।
এই টাস্ক ফোর্সে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। শিক্ষা খাতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও সুরক্ষিত করতেই এই ৬ সদস্যের শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি -র অধীনে হওয়া পরীক্ষাগুলির কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত দিক ঢেলে সাজানোর জন্য তাঁরা পরামর্শ দেবেন। নন্দন নিলেকানি-সহ কারা এই টাস্ক ফোর্সের ৬ বিশেষজ্ঞ সদস্য জেনে নিন-
নন্দন নিলেকানি (চেয়ারম্যান)
ইনফোসিস টেকনোলজিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানি এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। জিএসটি-র মতো বড় প্রযুক্তি কাঠামোর পেছনে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৫ সালের ২ জুন বেঙ্গালুরুতে জন্ম নিলেকানির। মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি পান তিনি। এরপর ১৯৭৮ সালে মুম্বইয়ের ‘পাটনি কম্পিউটার সিস্টেমস’-এ তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।
অমৃত লাল মীনা (লজিস্টিকস বিশেষজ্ঞ)
বিহার ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের এই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কর্মকর্তা ২০২৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিহারের মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি কয়লা মন্ত্রকের সচিব এবং ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেডের বিশেষ সচিব ছিলেন। ইলেট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক ডিগ্রিধারী মীনা এই কমিটিতে লজিস্টিকস বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবেন।
অনিতা কারওয়াল
গুজরাট ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত এই আইএএস কর্মকর্তা ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশের শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি সিবিএসই -র চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রণয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অবসরের পর তাঁকে গুজরাট রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যান করা হয়।
এস সোমনাথ
এস. সোমনাথ ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ইসরোর (ISRO) চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ করে। তাঁর সময়েই এসএসএলভি (SSLV) চালু হয় এবং এলভিএম৩ (LVM3) রকেটকে বিভিন্ন ধরনের কক্ষপথে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের উপযোগী করা হয়। এর আগে প্রপালশন প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ হিসেবে সোমনাথ এলভিএম৩ রকেটের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ইসরোর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে যোগ দেন।
ড. ভি কামাকোটি
২০২২ সাল থেকে আইআইটি মাদ্রাজ (IIT Madras)-এর পরিচালক ড. কামাকোটি কম্পিউটার আর্কিটেকচার, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিশেষজ্ঞ। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের প্রথম দেশীয় মাইক্রোপ্রসেসর ‘শক্তি’ (Shakti) তৈরি হয়, যা মোবাইল ডিভাইস ও নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যায়। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের গঠিত এআই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ১৯৯৫ সালে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে পিএইচডি করার পর ২০০১ সালে তিনি একই প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।
তপন ডেকা
তপন কুমার ডেকা ১৯৮৮ ব্যাচের হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা। তিনি চার বছর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (IB) প্রধান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে মাল্টি এজেন্সি সেন্টার আধুনিকীকরণ করা হয়, কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও শক্তিশালী হয় এবং সন্ত্রাসবাদ ও মাওবাদবিরোধী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেন। এর আগে আইবির অপারেশনস শাখায় এক দশকেরও বেশি সময় কাজ করে তিনি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ও ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব দেন।
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