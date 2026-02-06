English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mine Tragedy: অবৈধ খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! প্রাণ হারালেন একাধিক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে...

Mine Tragedy: অবৈধ খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! প্রাণ হারালেন একাধিক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে...

Meghalaya Coal Mine Explosion: অবৈধ কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও ধসে অন্তত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ (NDRF) নামানো হয়েছে এবং গুরুতর আহত এক শ্রমিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলং পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 6, 2026, 10:54 AM IST
Mine Tragedy: অবৈধ খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! প্রাণ হারালেন একাধিক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক মেঘালয়! ফের মৃত্যু মিছিল। পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলার থাংসকু এলাকায় একটি অবৈধ কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৮ জন শ্রমিক। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় ফের একবার রাজ্যের খনি নিরাপত্তা এবং বেআইনি খনন নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার খনির গভীরে কাজ করছিলেন একদল শ্রমিক। সেই সময় আচমকাই একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় খনির একাংশ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে, ফলে ভেতরেই আটকে পড়েন শ্রমিকরা।

আরও পড়ুন:SIR in Bengal: 'ভুয়ো' আত্মীয় দেখালেই... হিয়ারিং শেষের আগের দিন কড়া সিদ্ধান্ত জানাল কমিশন!

পূর্ব জৈন্তিয়া হিলসের পুলিস সুপার বিকাশ কুমার নিশ্চিত করেছেন যে, উদ্ধারকারী দল এখন পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাকে শিলংয়ের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ঘটনার ভয়াবহতা দেখে দ্রুত নামানো হয় এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর বিশেষ বাহিনীকে। তবে খনি এলাকা অত্যন্ত দুর্গম এবং মাটি আলগা হয়ে থাকায় উদ্ধারকাজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মীরা। এখনও তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারপিছু ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া বলে হবে জানিয়েছে। পিএমও ইন্ডিয়া থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেবে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানিয়েছে, খনিটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। ২০১৪ সাল থেকে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) মেঘালয়ে ‘র‍্যাট হোল’ মাইনিং বা সংকীর্ণ গর্ত খুঁড়ে কয়লা তোলা নিষিদ্ধ করলেও, বারবার তা অমান্য করার অভিযোগ উঠছে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: যাওয়ার আগে শেষ কামড় শীতের! উইকেন্ডে নামবে পারদ...

মেঘালয় হাইকোর্ট এই ঘটনার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মামলা গ্রহণ করেছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসন ও পুলিস সুপারকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Meghalaya mine tragedyIllegal Coal MiningEast Jaintia Hills BlastRat-hole Mining AccidentMeghalaya Coal Mine Explosion
পরবর্তী
খবর

Narendra Modi: 'অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে জোরদার ওকালতি করছেন', সংসদে তৃণমূলকে বিঁধলেন মোদী...
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Cafe's Staff Dance: 'দিলেই তো ওরা...'! এই ক্যাফেতে টিপ দিলেই মিটছে...