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রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে টুকরো হল বিরোধী দল, ৯ বিধায়ক চললেন সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে

Meghalaya politics UDP MLAs join BJP: মেঘালয়ের ৬০ আসনবিশিষ্ট বিধানসভায় ১২ জন বিধায়ক নিয়ে ইউডিপি ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। আইন অনুযায়ী, কোনও দলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক একসঙ্গে অন্য দলে যোগ দিলে তাঁদের সদস্যপদ দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় খারিজ হয় না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:46 PM IST
রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে টুকরো হল বিরোধী দল, ৯ বিধায়ক চললেন সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে

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Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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