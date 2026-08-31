/রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ভেঙে টুকরো হল বিরোধী দল, ৯ বিধায়ক চললেন সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয়ের রাজনীতিতে বিশাল ভূমিকম্প। বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে ‘রাজনৈতিক ভূমিকম্পের’ ইঙ্গিত। আসন্ন শিলং লোকসভা উপনির্বাচনের ঠিক আগেই শাসক জোটের অন্যতম প্রধান শরিক ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টির (UDP) ১২ জন বিধায়কের মধ্যে অন্তত ৯ জন ভারতীয় জনতা পার্টিতে (BJP) যোগ দিতে চলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা। এই সম্ভাব্য দলবদল মেঘালয়ের সামগ্রিক রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যকে সম্পুর্ণ বদলে দিতে পারে।
দলবদলের পটভূমি
সূত্র অনুযায়ী, ইউডিপির অভ্যন্তরে দীর্ঘ দিন ধরেই নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধছিল। বিশেষ করে দলের সভাপতি মেটবাহ লিংডোর কার্যপদ্ধতি ও নেতৃত্বের ধরন নিয়ে দলের বিধায়কদের একটি বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এই অসন্তোষ থেকেই বিধায়কদের একাংশ বিকল্প রাজনৈতিক আশ্রয়ের সন্ধান শুরু করেন।
অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ
সূত্রের খবর, দলবদলের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে ইউডিপির বিধায়করা ইতিমধ্যে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের দ্বিতীয় দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
দলীয় সভাপতির প্রতিক্রিয়া
এদিকে, বিধায়কদের এই সম্ভাব্য গণদলবদল নিয়ে ইউডিপি সভাপতি মেটবাহ লিংডো প্রকাশ্যে কোনও স্পষ্ট তথ্য থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে দলীয় বিধায়কদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি অবগত নন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সভাপতির অজ্ঞতার দাবি সত্ত্বেও দিল্লিতে বিধায়কদের ধারাবাহিক উপস্থিতি এবং বৈঠক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পর্দার আড়ালে দলবদলের আলোচনা অনেকটাই এগিয়ে গেছে।
সংখ্যাতত্ত্ব ও দলত্যাগ বিরোধী আইন
মেঘালয়ের ৬০ আসনবিশিষ্ট বিধানসভায় ১২ জন বিধায়ক নিয়ে ইউডিপি ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। আইন অনুযায়ী, কোনও দলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক একসঙ্গে অন্য দলে যোগ দিলে তাঁদের সদস্যপদ দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় খারিজ হয় না। এখানে ১২ জনের মধ্যে ৯ জন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিলে তা আইনগতভাবে বৈধ থাকবে এবং বিধায়ক পদ অক্ষুণ্ণ রেখেই এই সংযুক্তি সম্ভব হবে।
বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি ও ক্ষমতার ভারসাম্য
বর্তমানে মেঘালয় বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ২। ইউডিপির ৯ জন বিধায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা এক ধাক্কায় বেড়ে দাঁড়াবে ১১-তে। এর ফলে:
১. বিধানসভায় বিজেপি এক লাফে তৃতীয় বৃহত্তম এবং শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
২. খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ি অঞ্চলে বিজেপির সাংগঠনিক ভিত্তি ও গ্রাসরুট নেটওয়ার্ক বহুগুণ শক্তিশালী হবে।
৩. ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল এককভাবে লড়াই করার যে পরিকল্পনা করছিল, এই পদক্ষেপ তাকে জোরালো করবে।
সরকারের স্থায়িত্বে প্রভাব
মেঘালয় ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এমডিএ-২) সরকারের নেতৃত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) ঝুলিতে বর্তমানে ৩৩ জন বিধায়ক রয়েছে, যা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট। তাই ইউডিপির এই ভাঙনে সরকারের তাত্ক্ষণিক পতনের কোনো ঝুঁকি নেই। তবে শাসক জোটের ভেতরে ক্ষমতা ও প্রভাবের ভারসাম্যে পরিবর্তন আসবে এবং বিজেপির অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো হবে।
শিলং উপনির্বাচনের প্রাক্কালে ইউডিপির এই সম্ভাব্য ভাঙন কেবল একটি আঞ্চলিক দলের ক্ষমতাই হ্রাস করবে না, বরং মেঘালয়ের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করবে। আঞ্চলিক দলগুলোর প্রথাগত ভিত্তিকে দুর্বল করে জাতীয় দল হিসেবে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।
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