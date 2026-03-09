English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
AC Price Hike: গরমের আগেই গায়ে জ্বালা ধরে গেল পাবলিকের, একলাফে অনেকটা বেড়ে গেল AC-র দাম

সরকার এসির জন্য নতুন জ্বালানি দক্ষতা মান চালু করেছে। ফলে কোম্পানিগুলি তাদের পণ্যগুলিকে আরও জ্বালানি-সাশ্রয়ী করতে বাধ্য হয়েছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 9, 2026, 07:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার কন্ডিশনারের দামও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এবার গরম এখনও পড়েনি তার আগেই এবছর তাদের এসির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুম এসি তৈরির কোম্পানিগুলি তাদের এসির দাম প্রায় ৫-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করছে। 

অনেক বড় কোম্পানি যেমন ডাইকিন, ভোল্টাস, ব্লু স্টার, এলজি, হায়ার এবং মিৎসুবিশি তাদের বিভিন্ন মডেলের দাম বাড়াচ্ছে। কোম্পানিগুলো বলছে যে কাঁচামালের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, যার কারণে দাম বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে তামার মতো ধাতুর দাম, যা এসি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি টাকার দাম কমে যাওয়ার কারণে আমদানির খরচও বাড়ছে। 

কোম্পানিগুলির মতে, দাম বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল নতুন জ্বালানি নীতি। সরকার এসির জন্য নতুন জ্বালানি দক্ষতা মান চালু করেছে। ফলে কোম্পানিগুলি তাদের পণ্যগুলিকে আরও জ্বালানি-সাশ্রয়ী করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন খরচও বেড়েছে। তবে, কোম্পানিগুলি বলছে যে নতুন তারকা-রেটেড মডেলগুলি আগের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এতে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। 

ডাইকিনের মতো কোম্পানি তাদের এসির দাম  ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। ডাইকিন ইন্ডিয়ার সিএমডি জানিয়েছেন, কোম্পানিটি এপ্রিল থেকে তাদের এসির দাম প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি করতে চলেছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন মডেলের উপর নির্ভর করে দাম পরিবর্তিত হবে। তিনি বলেন,তামার মতো কাঁচামালের দাম বেড়েছে এবং ডলারের বিপরীতে রুপির দাম দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়াও, বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সরবরাহে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর ফলেই খরচ বাড়ছে। এছাড়াও, মাল বহনের খরচও বেড়েছে।

ব্লু স্টার ইতিমধ্যেই তাদের এসির দাম দাম বাড়িয়েছে। ব্লু স্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি. থিয়াগরাজন জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানিটি ইতিমধ্যেই ৮-১০ শতাংশ দাম বাড়িয়েছে। তবে, বাজারে এখনও পুরনো স্টক পাওয়া যাচ্ছে, তাই গ্রাহকরা তাৎক্ষণিকভাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করছেন না। পুরনো স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে নতুন দাম আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এ বছর এসির চাহিদে প্রবল থাকবে। কারণ আবহাওয়া দফতর এ বছরের গরম আরও বেশি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। এর ফলে লোকেরা তাদের বাড়ি এবং অফিসের জন্য নতুন এসি কিনতে পারে। 

