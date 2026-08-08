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UPI পেমেন্টে দিতে হবে কতটা চার্জ, অর্থ মন্ত্রক থেকে এল বিরাট আপডেট

UPI Payment Charges: কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, বিলটি পাস হয়ে যাওয়ার পর 'ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া' (NPCI)-র নেতৃত্বাধীন 'ইউপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস স্টিয়ারিং কমিটি' ঠিক করবে এই এমডিআর (MDR) বা চার্জ আদৌ বসানো হবে কি না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:44 PM IST
UPI পেমেন্টে দিতে হবে কতটা চার্জ, অর্থ মন্ত্রক থেকে এল বিরাট আপডেট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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