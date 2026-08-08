/UPI পেমেন্টে দিতে হবে কতটা চার্জ, অর্থ মন্ত্রক থেকে এল বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউপিআই পেমেন্টে চার্জ বসাচ্ছে সরকার। নতুন বিল এমনটাই ব্যবস্থা করছে কেন্দ্র। তাহলে কি আমরা যারা দোকানে ইউপিআই দিয়ে মালপত্র কেনাকাটা করি তাদের কি চার্জ দিতে হবে? এনিয়ে এবার মুখ খুল কেন্দ্র। সেখানে বলা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরের কিছু নির্ধারিত ইউপিআই মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে সামান্য 'মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট' (MDR) চালু হচ্ছে। তবে সাধারণ গ্রাহক এবং ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি (P2P) টাকা লেনদেন আগের মতোই সম্পূর্ণ নিখরচায় থাকবে।
শনিবার অর্থ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ইউপিআই (UPI)-এর উপর যদি 'মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট' (MDR) বসানোও হয়, তবে তা সব ধরনের মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পাশাপাশি এই খরচের হার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড পেমেন্টের তুলনায় অনেক কম হবে। ভবিষ্যতে যখনই MDR চার্জ চালু করা হবে, তা একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরের সামান্য কিছু নির্বাচিত মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এই ফি হবে খুবই নামমাত্র এবং ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের MDR-এর চেয়ে অনেক কম।"
মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, বেশিরভাগ ইউপিআই লেনদেনই ব্যবসায়ীদের জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় থাকবে। কোনো ঢালাও বা সবার ওপর প্রযোজ্য করের বদলে নির্দিষ্ট সীমার ওপর ভিত্তি করেই কেবল এই ফি নির্ধারণ করা হবে।
কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, বিলটি পাস হয়ে যাওয়ার পর 'ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া' (NPCI)-র নেতৃত্বাধীন 'ইউপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস স্টিয়ারিং কমিটি' ঠিক করবে এই এমডিআর (MDR) বা চার্জ আদৌ বসানো হবে কি না এবং হলেও তা কতটা হবে। প্রস্তাবিত এই আইন সংশোধনটি কেবল একটি সুযোগ বা পথ তৈরি করে রাখার পদক্ষেপ। এর অর্থ এই নয় যে সাধারণ ইউপিআই ব্যবহারকারীদের ওপর কোনো চার্জ চাপানো হচ্ছে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য ইউপিআই সম্পূর্ণ নিখরচাতেই থাকবে।" পাশাপাশি ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি সমস্ত লেনদেনও আগের মতোই একদম বিনামূল্যে চলবে।
কী রয়েছে UPI সংক্রান্ত সংশোধনী বিলে?
এখন RTGS এবং NEFT-এর মাধ্যমে লেনদেনে চার্জ বা মাশুল দিতে হয়। কিন্তু UPI পেমেন্ট ছিল সম্পূর্ণ ফ্রি। কোনও চার্জ লাগত না। সংশোধনী বিলে UPI পেমেন্ট চার্জ বা মাশুল বসানো প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল লেনদেনে ‘মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট’ চার্জ বসাতে পারবে ব্যাঙ্ক বা সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার। তাদের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সরকারের হাতে।
সরকারের বক্তব্য, এই পদক্ষেপে ফলে ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম পরিচালনকারী ব্যাংক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার ও পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্ট যদি চার্জ বসে সেক্ষেত্রে UPI-র ব্য়বহার কমে ফের নগদের চাহিদা বাড়বে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
গতকাল বুধবার রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, UPI পেমেন্টে চার্জ বসানো নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ডিজিটাল পেমেন্টের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে বিনিয়োগের প্রয়োজন। ফলে খরচ কাউকে না কাউকে বহন করতেই হবে।
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