Delhi High Court Big Verdict: সম্পর্কে ব্রেক-আপ খুব কমন ব্যাপার! কেউ ছেড়ে চলে গিয়েছে মানেই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিল, এটা ভুল: হাইকোর্ট

Delhi High Court on mere break up: অভিযুক্তের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন জানানো হলে বিষয়টি হাইকোর্টে গড়ায়। নূর মোহাম্মদের আইনজীবীরা আদালতকে জানান যে, ওই তরুণীর সঙ্গে তার দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্ক ছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 26, 2026, 02:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং এর করুণ পরিণতি হিসেবে আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দিল্লি হাইকোর্ট একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে,একটি প্রেমের সম্পর্কের বিচ্ছেদ (Break-up) হলে, কোন এক পক্ষ যদি আত্মহত্যা করতে যায় অবসাদে বা বিষন্নতায়- তাকে অপরপক্ষের প্ররোচনা (Abetment of Suicide) হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বিচারপতি মনোজ জৈনের একক বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন, যা বর্তমান সামাজিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মামলার প্রেক্ষাপট

মামলাটি ছিল নূর মোহাম্মদ বনাম দিল্লি সরকার (Noor Mohammad Vs State NCT of Delhi)। ঘটনার সূত্রপাত অক্টোবর ২০২৫-এ, ২৭ বছর বয়সী এক তরুণী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ওই তরুণীর বাবা, নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন যে, অভিযুক্ত নূর- ওই তরুণীর ওপর ধর্মান্তরিত হওয়ার চাপ দিচ্ছিলেন এবং এটিকেই বিয়ের পূর্বশর্ত হিসেবে জানিয়েছিলেন। এই চাপের কারণেই তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারা (বর্তমান বিএসএস-এর ১০৮ ধারা) অনুযায়ী আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে নূর মোহাম্মদকে গ্রেফতার করা হয়।

অভিযুক্তের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন জানানো হলে বিষয়টি হাইকোর্টে গড়ায়। নূর মোহাম্মদের আইনজীবীরা আদালতকে জানান যে, ওই তরুণীর সঙ্গে তার দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্ক ছিল। উভয়েই একে অপরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুই পরিবারের দুই ধর্ম-তাদের বিয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিকতা-সংস্কৃতি-পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশি ইত্যাদির চাপে আপত্তির কারণে তাদের সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়। তরুণীর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে নূর মোহাম্মদ অন্য একজনকে বিয়ে করেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

বিচারপতি মনোজ জৈন জামিন আবেদনের শুনানি চলাকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও মানবিক দিক তুলে ধরেন:

১. বিচ্ছেদ কোনও অপরাধ নয়: আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বর্তমান সময়ে সম্পর্কের বিচ্ছেদ এবং হৃদয় ভাঙা (Heartbreak) একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কেবল বিচ্ছেদ হওয়া বা সম্পর্কের ইতি টানাকেই 'প্ররোচনা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

২. প্ররোচনার আইনি সংজ্ঞা (Instigation): আদালতের মতে, আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযুক্ত এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন যেখানে ভুক্তভোগীর কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। এই মামলায় এমন কোনও চরম প্ররোচনার প্রমাণ মেলেনি।

৩. সুইসাইড নোটের অনুপস্থিতি: আদালত বলে যে, মৃত তরুণী কোনও সুইসাইড নোট রেখে যাননি যেখানে তিনি কাউকে দোষারোপ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতেও নূর মোহাম্মদের প্রতি ভালোবাসার কথাই লেখা ছিল। কোনো 'ডাইং ডিক্লারেশন' না থাকায় তরুণীর মনের প্রকৃত অবস্থা বোঝা কঠিন ছিল।

৪. ধর্মান্তরের দাবির সত্যতা: পুলিসি তদন্ত এবং বন্ধুদের জবানবন্দিতে জানা গেছে যে, তরুণী তার প্রেমিকের অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তবে বন্ধুরা নূর মোহাম্মদের পক্ষ থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও জোরালো দাবির কথা উল্লেখ করেননি।

৫. সময়ের ব্যবধান: আদালত দেখেছে যে, তরুণী ও নূর মোহাম্মদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হওয়া এবং আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল। তাৎক্ষণিক কোনও প্ররোচনার কারণে এই ঘটনা ঘটেনি।

রায়ের গুরুত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য

দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়টি আইনি ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। আদালত এখানে আবেগ এবং আইনের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটলেই যে কাউকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে না, সেটিই এই রায়ের মূল কথা।

আদালত বলেছে, 'Broken relationship and heartbreaks have become common these days' (সম্পর্ক ভাঙা এবং মন ভাঙা আজকাল সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে)। অর্থাৎ, জীবনের কঠিন সময়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং মানসিক পরিস্থিতির জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আদালত নূর মোহাম্মদকে ২৫,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে জামিনের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত কোনওভাবেই মামলার সাক্ষী বা তরুণীর পরিবারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারবেন না। এই রায় প্রমাণ করে যে, প্রতিটি আত্মহত্যার মামলাই আলাদা এবং শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কাউকে দীর্ঘ সময় কারাবন্দি করে রাখা যায় না। সরাসরি এবং অকাট্য প্ররোচনার প্রমাণ ছাড়া কাউকে এক্ষেত্রে দোষীও বলা যায় না।

