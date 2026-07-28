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প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার

Meta on PM Modi Video: গত ২৩শে জুলাই রাতে প্রায় তিন মিনিটের ওই ভিডিওটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভিডিওটিতে, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে সিজেপির বিক্ষোভের মাঝেই সরাসরি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:39 PM IST
প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার
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