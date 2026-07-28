প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়ো সরিয়ে দিয়ে বিপুল চাপে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম মেটা। বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়ো ফিরিয়ে এনে ক্ষমা চাইল ফেসকবুকের মাদার কোম্পানি মেটা। ভিডিয়ো সরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হল টেকনিক্যাল সমস্যা।
মেটা এক বিবৃতিতে বলেছে, ভুল করে প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিয়ো সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিয়ো সরিয়ে দেওয়ার পরই সক্রিয় হয়ে ওঠে সরকার। সঙ্গে সঙ্গেই তলব করা হয় মেটা ও ইনস্টাগ্রামের কর্তাদের। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের ওই তলবে শোরগোল পড়ে যায় মেটায়। তার পরেই মেটা বিবৃতি দিয়ে বলে, ভুল করে ও ভিডিয়োটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সূত্রের খবর, মেটার উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকরা শীঘ্রই বিশদে আলোচনা করতে পারেন। কীভাবে এমন হাই প্রোফাইল ভিডিও সাময়িকভাবে হলেও মুছে ফেলা হয় তা জানতে চায় সরকার।
Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.— ANI (@ANI) July 28, 2026
"The content was removed in error and has since been restored." says a Meta Spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw
উল্লেখ্য, গত ২৩শে জুলাই রাতে প্রায় তিন মিনিটের ওই ভিডিওটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভিডিওটিতে, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে সিজেপির বিক্ষোভের মাঝেই সরাসরি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তরুণদের তিনি আশ্বাস দিয়ে জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে সরকার। অপরাধীদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে একটি বছর নষ্ট না করে তার জন্য সমস্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠনের জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি। কঠোর শাস্তি এবং বিশেষ আদালতের বিধান রেখে তৈরি একটি খসড়া আইন সংসদে পেশ করার আগে মন্ত্রিসভায় আলোচনা করা হবে। সরকার প্রায় ২২ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষ যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করেছে। আমাদের যুবসমাজের কল্যাণ এবং ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না।
ককরোচদের আন্দোলনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলছেন না কেন? প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিয়ো পোস্ট হওয়ার পর সেটি ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্য়াল মিডিয়ায়, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ ভিউ পার হয়ে যায়।
প্রধানমন্ত্রী মোদী তার পরেই যুবসমাজকে তাদের ভালোবাসা, সমর্থন এবং রুচিপূর্ণ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ছোট ফলো-আপ পোস্টও শেয়ার করেন।
উল্লেখ্য, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে কড়া বিল এনেছে কেন্দ্র। সেই বিলে অপরাধীদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা এবং এই আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠনের মতো কঠোর শাস্তির প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
এদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করার পর ২৫শে জুলাই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় ককরোচ জনতা পার্টি। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সাথেও একটি সমঝোতায় পৌঁছায় সরকার। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নেওয়া, পুলিসের হেনস্থা বন্ধ করার বিষয়ে সহমত হয় সরকার ও আন্দোলনকারীরা।
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