  • Metro Pillar Collapsed: ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়ল মুম্বই মেট্রোর পিলার, অটোর মধ্যেই পিষে গেলেন ১ জন, আহত অনেকে...

Metro Pillar Collapsed: ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়ল মুম্বই মেট্রোর পিলার, অটোর মধ্যেই পিষে গেলেন ১ জন, আহত অনেকে...

Metro Pillar Collapsed: ঠিকাদার সংস্থাকে জরিমানা করল MMRDA—যে ঠিকাদার সংস্থা ওই প্রকল্পটি তদারকি করছিল, তাদের ওপর ৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 14, 2026, 08:19 PM IST
Metro Pillar Collapsed: ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়ল মুম্বই মেট্রোর পিলার, অটোর মধ্যেই পিষে গেলেন ১ জন, আহত অনেকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়ল নির্মিয়মান মেট্রোর পিলারের একাংশ। বিশাল কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে গেল একটি অটো ও একটি গাড়ির অংশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। আহত বেশ কয়েকজন। শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ের মুলুন্দের ওই দুর্ঘটনায় হইচই পড়ে যায় এলাকায়। 

ঘটনাস্থল মুলুন্দের এলবিএস রোড। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির সামনের ওই রাস্তায় ভেঙে পড়ে মেট্রোর পিলারের একাংশ। সেইসময় ওই পিলারের নীচে দিয়ে যাচ্ছিল একটি অটো। পাশে ছিল একটি গাড়ি। ধ্বংস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় অটোটি। গাড়িটিরও একাংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অটোয় বসে থাকে একজন ঘটনাস্থলেই পিষ্ট হয়ে যান। জানা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির নাম রামধন যাদব(৫৫)। তাঁর সঙ্গেই অটোতে থাকা বাবু যাদব, মহেন্দ্র যাদব ও আরও একজন গুরুতর আহত হন। 

মুম্বই ফায়ার ব্রিগেড, স্থানীয় পুলিস, মেট্রো কর্তৃপক্ষ, ওয়ার্ডের কর্মী এবং ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ শুরু করেন। খবর পেয়েই ছুটে আসেন পুরসভার কর্মীরা।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

তার দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, "মুম্বইয়ের মুলুন্দ এলাকায় মেট্রো প্রকল্পের একটি স্ল্যাব ধসে পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।"

মুম্বই মেট্রোপলিটন রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (MMRDA), যারা এই প্রকল্পটি তদারকি করছে। তারা জানিয়েছে যে আহতদের শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে শুরুতে দেওয়া এক বিবৃতিতে—যখনও মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়নি—কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে দুর্ঘটনায় মাত্র দুজন আহত হয়েছেন।

ঠিকাদার সংস্থাকে জরিমানা করল MMRDA—অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন কমিশনার (II) অশ্বিন অশোক মুদগল জানিয়েছেন যে, যে ঠিকাদার সংস্থা ওই প্রকল্পটি তদারকি করছিল, তাদের ওপর ৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পিটিআই (PTI)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি আরও জানিয়েছেন যে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি কারিগরি তদন্ত কমিটি (Technical Inquiry Panel) গঠন করা হয়েছে।

মুমবাইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে জানিয়েছেন যে ধসে পড়া প্যারাপেট ওয়াল বা গার্ডারটি গতরাতেই বসানো হয়েছিল। তিনি আরও জানান, “এমএমআরডিএ (MMRDA) সাইট ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার কাজের মান যাচাই করতে একটি থার্ড-পার্টি অডিট (নিরপেক্ষ তদন্ত) করা হবে।”

রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে আদিত্য ঠাকরে প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশাসন কি এই ঠিকাদার সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত (Blacklist) করবে? পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি এক্স (X)-এ লিখেছেন, “বিজেপি শাসনে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই।”

