IndiGo fuel charge on air tickets: টিকিটে ‘ফুয়েল চার্জ’: এয়ার ইন্ডিয়ার পথে এবার ইন্ডিগো, কবে থেকে?

IndiGo fuel charge on air tickets: টিকিটে ‘ফুয়েল চার্জ’: এয়ার ইন্ডিয়ার পথে এবার ইন্ডিগো, কবে থেকে?
IndiGo fuel charge on air tickets: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি জ্বালানি দাম বাড়চ্ছে হু হু করে। ইন্ডিগোর অবশ্য দাবি, যদি পুরো খরচটাই টিকিটের দাম যুক্ত করা হত, তাহলে ভাড়া আরও বেড়ে যেত। তাই তুলনামূলক কম সারচার্জও নেওয়া হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। প্রভাব পড়ল আকাশপথেও! এয়ার ইন্ডিয়ার পর বিমানের টিকিটে ‘ফুয়েল চার্জ’ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইন্ডিগো। জানিয়ে দেওয়া হল, ১৪ মার্চ থেকে সমস্ত বিমানের টিকিটে ‘ফুয়েল চার্জ’ নেওয়া হবে।
আরও পড়ুন: Kerosene availability in LPG Crisis: বিগ ব্রেকিং: জ্বালানি সংকটে রেশনে কেরোসিন নিয়ে খুবই বড় সিদ্ধান্ত, এবার লাইন দিলেই মিলবে
এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস আগেই ‘ফুয়েল চার্জ' নেওয়া কথা ঘোষণা করে দিয়েছিল। ১২ মার্চ থেকে ধাপে ধাপে তা চালু হবে। এবার একই পথে হাঁটল ইন্ডিগো-ও। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তি সেক্টর বা ফ্লাইটের দূরত্ব অনুযায়ী ‘ফুয়েল চার্জ' আলাদা হবে।
ইন্ডিগোর ফ্লাইটেও ‘ফুয়েল চার্জ'
---
ঘরোয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশে যাত্রার জন্য সারচার্জ : ৪২৫ টাকা
পশ্চিম এশিয়ার যে কোনও দেশের জন্য সারচার্জ : ৯০০ টাকা
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চিনে সফরের জন্য: ১,৮০০ টাকা
আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় সফরের জন্য: ১,৮০০ টাকা
ইউরোপের কোনও দেশে যাওয়ার জন্য সারচার্জ : ২,৩০০ টাকা
পোশাকি নাম, এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল। সংক্ষেপে ATF। বিমান সংস্থার ক্ষেত্রে মোট পরিচালন ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশই এই ATF। ফলে জ্বালানির দাম বাড়লে, বিমান সংস্থার খরচও বাড়ে। ঠিক সেটাই হচ্ছে এখন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি জ্বালানি দাম বাড়চ্ছে হু হু করে। ইন্ডিগোর অবশ্য দাবি, যদি পুরো খরচটাই টিকিটের দাম যুক্ত করা হত, তাহলে ভাড়া আরও বেড়ে যেত। তাই তুলনামূলক কম সারচার্জও নেওয়া হচ্ছে।
আরও পড়ুন: Pm Kisan Samman Nidhi Yojana: বিরাট সরকারি ঘোষণা: আজ সন্ধ্যে থেকেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২০০০ টাকা, কারা পাবেন? কী ভাবে পাবেন? এখানেই দেখে নিন সব তথ্য
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)