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Milk Price Hike: এবার মহার্ঘ প্রতিদিনের দুধও! লিটার প্রতি দাম বাড়ানোর বড় ঘোষণা সরকারের, কার্যকর হচ্ছে কবে?

Milk Price Hike: এবার মহার্ঘ হচ্ছে প্রতিদিনের দুধও! লিটার প্রতি দাম বাড়ানোর বড় ঘোষণাই করে দিল সরকারের, কার্যকর হচ্ছে কবে থেকে?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:17 PM IST
Milk Price Hike: এবার মহার্ঘ প্রতিদিনের দুধও! লিটার প্রতি দাম বাড়ানোর বড় ঘোষণা সরকারের, কার্যকর হচ্ছে কবে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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