/Milk Price Hike: এবার মহার্ঘ প্রতিদিনের দুধও! লিটার প্রতি দাম বাড়ানোর বড় ঘোষণা সরকারের, কার্যকর হচ্ছে কবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন লক্ষেরও বেশি দুগ্ধ খামারিদের সরাসরি সুবিধা দিতে বিরাট পদক্ষেপ নিল ওড়িশা সরকার। গত মঙ্গলবার থেকেই দুধ সংগ্রহের দাম প্রতি লিটারে ২ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করেছে এই সিদ্ধান্ত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। দুধ উৎপাদনকারীদের আয় সহায়তা প্রদান এবং রাজ্যের দুগ্ধ খাতকে শক্তিশালী করাই এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে ওড়িশার পশুপালন ও মৎস্যমন্ত্রী গোকুলানন্দ মল্লিক সংবাদসংস্থা এএনআইকে জানান যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে তিন লক্ষেরও বেশি দুগ্ধ খামারিরা উপকৃত হবেন।
দুগ্ধ খামারিরা উপকৃত হবেন
গোকুলানন্দ মল্লিক বলেন, 'এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের তিন লক্ষেরও বেশি দুগ্ধ খামারি উপকৃত হবেন এবং তাঁরা দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন।' মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত দুগ্ধ খাতকে শক্তিশালী করতে এবং দুগ্ধচাষিদের আর্থিক অবস্থার সরাসরি উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করবে। মন্ত্রীর সংযোজন, 'দুধ সংগ্রহের মূল্য বৃদ্ধি দুগ্ধ খাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করবে।”
দুধ সংগ্রহের দাম বাড়ানো হয়েছে
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে দুধ সংগ্রহের এই নতুন দাম কার্যকর হচ্ছে। গবাদি পশুর খাবার, গো-খাদ্য, চিকিৎসা ও পরিবহণ-সহ দুগ্ধ উৎপাদনের আনুষঙ্গিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্ট উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ওড়িশা সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, উৎপাদন ও উপকরণ বাবদ খরচ বৃদ্ধির কারণে যেসব কৃষক চাপের মুখে রয়েছেন, তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই দুধ সংগ্রহের এই বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
OMFED কী বলছে এই নিয়ে
ওড়িশা স্টেট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন বা 'ওমফেড' (OMFED) ৪৪৫৫টি দুগ্ধ সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রতিদিন ৩ লক্ষেরও বেশি কৃষকদের কাছ থেকে প্রায় ৬.৭০ লক্ষ লিটার দুধ সংগ্রহ করে থাকে। গত মে মাসে ওমফেড দুধ সংগ্রহের দর প্রতি লিটারে ১ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়, যার ফলে গরুর দুধের সংগ্রহের হার বেড়ে প্রতি লিটারে ৩৯.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। দুধ সংগ্রহের এই নতুন হার দুগ্ধচাষিদের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা জোগাবে এবং তাদের এই সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারও 'হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০'- মতো অভিনব প্রকল্প চালুর মাধ্যমে দুগ্ধ সমবায়গুলিকে উৎসাহিত করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সমবায়ের আওতা সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা।
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