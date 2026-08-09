/আবার বাড়ল দুধের দাম! লিটার প্রতি কত টাকা করে বাড়ছে? কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন দাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্ট পড়তে না পড়তেই দাম বাড়ল দুধের। উৎসবের সিজন শুরু হল বলে। তার আগেই বাড়ল দুধের দাম। দুধ উৎপাদক ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতির এক বৈঠকে দুধের দাম বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি গোপালরাও মাশকে। মহারাষ্ট্রে গরু ও মহিষের দুধের দাম লিটারপ্রতি ২ টাকা করে বাড়ছে! কবে থেকে কার্যকর হবে নয়া দাম?
মহার্ঘ দুধ
মহারাষ্ট্রে গরু ও মহিষের দুধের দাম লিটারপ্রতি ২ টাকা করে বাড়ছে। প্রধান প্রধান সমবায় ও বেসরকারি ডেয়ারিগুলির প্রতিনিধিরা দাম বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। আগামী মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) থেকে নতুন দাম কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদক ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কল্যাণ সমিতির এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি গোপালরাও মাশকে।
কেন বাড়ল দুধের দাম?
সংগঠনটি জানিয়েছে, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ১০ টাকা বেড়েছে। পাশাপাশি প্যাকেজিংয়ের খরচও প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। শুধু তাই নয়, দুধ সংগ্রহের দামও বেড়েছে এবং আগামী দিনে তা আরও বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।
১১ অগাস্ট থেকে
তবে আপাতত সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার কথা ভেবে এবং তাঁদের উপর অনেকটা চাপ যাতে না বাড়ে সে কথা ভেবে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা একটু সংযতই থেকেছ। বর্ধিত এইসব খরচপত্রের কথা বিবেচনা করেও আাপতত দুধের বিক্রয়মূল্য লিটারপ্রতি ২ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে দুগ্ধজাত পণ্যের দাম সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন জানিয়ে দিয়েছে, সংশোধিত দাম আগামী ১১ অগাস্ট থেকে কার্যকর হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)