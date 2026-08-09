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আবার বাড়ল দুধের দাম! লিটার প্রতি কত টাকা করে বাড়ছে? কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন দাম?

Milk To Get Costlier In Maharashtra: দুধ উৎপাদক ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতির এক বৈঠকে দুধের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি গোপালরাও মাশকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:34 PM IST
আবার বাড়ল দুধের দাম! লিটার প্রতি কত টাকা করে বাড়ছে? কবে থেকে কার্যকর হবে নতুন দাম?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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