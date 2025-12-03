App Ban: জালিয়াতি রুখতে বড় উদ্যোগ, দেশে ৮৭ ঋণ প্রদানকারী অ্যাপ বন্ধ করল কেন্দ্র

App Ban: জালিয়াতি রুখতে বড় উদ্যোগ, দেশে ৮৭ ঋণ প্রদানকারী অ্যাপ বন্ধ করল কেন্দ্র
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের মোট ৮৭ ঋণ প্রদানকারী অ্যাপ নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার সংসদে একথা জানাল সরকার। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক তথ্য প্রযুক্তি আইনে ওইসব অ্য়াপকে নিষিদ্ধ করেছে।
লোকসভায় ১ ডিসেম্বর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীকে এনিয়ে লিখিত প্রশ্ন করা হয়। জানতে চাওয়া হয়, "শেল কোম্পানি"-র সংজ্ঞা নির্ধারণ করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা। পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলির কার্যকলাপ বন্ধ করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ওই প্রশ্নের উত্তরেই সরকার ওই কথা জানায়।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, লোন অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন ঋণ দেওয়ার কাজে যুক্ত কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে 'নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' যখনই কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ধরা পড়ে, তখনই 'উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়'। তবে, মন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ "শেল কোম্পানি" শব্দটির কোনো সংজ্ঞা নেই। বর্তমানে, এমন কোনো সংজ্ঞা চালু করারও কোনো প্রস্তাব নেই।
জবাবে আরও বলা হয়েছে যে সরকারের একটি বৃহত্তর এনফোর্সমেন্ট (আইন প্রয়োগ) প্রক্রিয়া রয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ, রেফারেন্স বা তথ্যের ভিত্তিতে সরকার 'তদন্ত, পরিদর্শন এবং অনুসন্ধান' করার নির্দেশ দেয়।
এই তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যার মধ্যে কোম্পানিগুলিকে বাতিল করে দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।
ওই একই উত্তরে এরপর উল্লেখ করা হয় যে, MeitY (তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক) তাদের ক্ষমতা প্রয়োগকারী ধারা ৬৯এ এর অধীনে ৮৭টি বেআইনি লোন অ্যাপ বন্ধ করেছে। এই ধারাটি মন্ত্রককে অনলাইন কনটেন্টে সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করার ক্ষমতা দেয়। জবাবটিতে আরও জানানো হয়েছে যে, পরিদর্শন ও নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা তার নিয়মিত পরীক্ষা চলছে এবং সেগুলির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
