Zee News Bengali
Ministry of External Affairs on Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi: আফগান বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক থেকে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে শনিবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 11, 2025, 06:00 PM IST
Taliban Minister’s 'Male-Only’ Press Meet: দিল্লিতে আফগান মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স থেকে বাদ মহিলা সাংবাদিকরা, তীব্র বিতর্কের মুখে সাফাই সরকারের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়াদিল্লি সফরে আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী (Afghanistan Foreign Minister) আমির খান মুত্তাকি (Amir Khan Muttaqi)। সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু সেই বৈঠক থেকে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে শনিবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (Ministry of External Affairs or MEA)।

মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শুক্রবার (১০ই অক্টোবর) দিল্লিতে আফগান বিদেশমন্ত্রী যে প্রেস ইন্টারঅ্যাকশন আয়োজন করেছিলেন, তার সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের "কোনো ভূমিকা ছিল না"। পিটিআই সূত্রে খবর, সাংবাদিক বৈঠকে কাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে সফরসঙ্গী তালিবান কর্মকর্তারা নিয়েছিলেন। বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে "গতকাল দিল্লিতে আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কোনো ভূমিকা ছিল না।"

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা এই ঘটনাকে "ভারতের কিছু অত্যন্ত সুদক্ষ বা শিক্ষিত মহিলার প্রতি অপমান" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নারী অধিকারের স্বীকৃতি যদি কেবল নির্বাচনের জন্য না হয়, তবে "দেশের মহিলাদের প্রতি এই অপমান" করার অনুমতি দেওয়া হলো কীভাবে?

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি. চিদাম্বরম এই ঘটনায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে বলেন, "আমি স্তম্ভিত যে আফগানিস্তানের মিস্টার আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠক থেকে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দেওয়া হলো। আমার ব্যক্তিগত মতে, পুরুষ সাংবাদিকদের উচিত ছিল তাদের মহিলা সহকর্মীদের বাদ দেওয়া হচ্ছে দেখে প্রতিবাদে ওয়াক আউট করা।"

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আমাদের সরকার কীভাবে তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির মুত্তাকিকে ভারতীয় মাটিতে 'শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য' সাংবাদিক সম্মেলন করতে এবং নারী সাংবাদিকদের বাদ দিতে অনুমতি দিল? ড. এস. জয়শঙ্কর কীভাবে এতে সায় দিলেন? এবং কেন আমাদের তেজ-হীন, মেরুদণ্ডহীন পুরুষ সাংবাদিকরা ঘরে বসে রইলেন?"

উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং মিস্টার মুত্তাকির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরই এই ঘটনা ঘটে। দুই মন্ত্রীর সরকারি বৈঠকের পর কোনো যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হয়নি। আফগান পক্ষ একাই তাদের দূতাবাস চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রসঙ্গত, তালিবান শাসনাধীন আফগানিস্তানে মহিলাদের অধিকার খর্ব করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং রাষ্টরপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকেও মুত্তাকির আফগান মহিলাদের অধিকার নিয়ে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে প্রতিটি দেশের নিজস্ব রীতিনীতি, আইন এবং নীতি রয়েছে, এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। এরই মাঝে সাংবাদিক বৈঠকে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় শুরু হয়েছে জোর তরজা। 

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Ministry of External AffairsAfghanistan Foreign Ministeramir khan muttaqiTalibanwomen journalists
