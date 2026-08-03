হাড়হিম পাশবিকতা! ১৫-র কিশোরীকে 'ছিঁড়েখুরে খায়' ৪ বর্বর, শেষে বাসন দিয়ে... মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলায় এক নাবালিকার মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও জনরোষ ছড়িয়ে পড়েছে। নির্জন একটি এলাকা থেকে ওই নাবালিকার রক্তাক্ত নিথর দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই ধর্ষণ ও খুনের সন্দেহ জোরদার হয়েছে। ঘটনার নৃশংসতায় স্তম্ভিত পুরো এলাকা। নিহতের দেহের ওপর করা পৈশাচিকতার চাক্ষুষ বিবরণ দিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ক্ষুব্ধ জনতা। পরে স্থানীয় বিধায়ক এবং পুলিসের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ইতিমধ্যেই চারজন সন্দেহভাজনকে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।
হঠাৎ নিখোঁজ ও দেহাংশ উদ্ধারের বিবরণ
স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনার দিন হঠাৎ করেই ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর শুরু করেন। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে শুরু করে পরিচিতদের আনাগোনা ছিল যেখানে, সব জায়গায় সন্ধান চালিয়েও তার কোনো হদিশ মেলেনি। অবশেষে, এলাকার একটি নির্জন ও ঝোপঝাড় ঘেরা স্থানে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মেয়েটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবরটি মুহূর্তে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া দেহের ওপর আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে তাকে পাশবিক অত্যাচারের পর নৃসংশভাবে খুন করে ফেলে যাওয়া হয়েছে।
উৎসবের মাঝেই নামল পৈশাচিক অন্ধকার
পুলিস ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের (NH-6) ধারেই ওই কিশোরীদের যৌথ পরিবারের বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ কাছেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল, যেখানে পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেই সুযোগেই বাড়ির ফাঁকা জায়গায় কিশোরীর ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। রাত ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
‘বাসনপত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে দেহ!’
ঘটনাস্থলের দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছেন স্বয়ং পরিবারের সদস্যরা। "মেঝের ওপর আমার মেয়ের দেহ এমন অবস্থায় পড়ে ছিল যে চেনা যাচ্ছিল না! একটা মানুষ কীভাবে অন্য একটা মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে এমন বর্বর আচরণ করতে পারে?" নির্যাতনের পর হামলাকারীরা ঘরের বাসনপত্র ও অন্যান্য ভারী বস্তু ব্যবহার করে কিশোরীর দেহ বিকৃত ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।
তৎপর পুলিস প্রশাসন: ময়নাতদন্ত ও চার সন্দেহভাজন আটক
ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে খবর পাওয়া মাত্রই বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি মরদেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিসের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে গণধর্ষণ ও তৎপরবর্তী খুনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই মামলার তদন্ত এগোচ্ছে। ময়নাতদন্তের ওপর নজর: ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল রিপোর্ট এলে পাশবিক নির্যাতন ও মৃত্যুর সঠিক সময় এবং কারণ পরিষ্কার হবে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে চারজন স্থানীয় যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের দফায় দফায় জেরা করছে পুলিস।
এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও নিরাপত্তার কড়াকড়ি
এই ঘটনার খবর সামনে আসার পরই হাইলাকান্দির ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও নারী অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিস ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘটনার জট ছাড়িয়ে মূল অপরাধীদের ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে তুলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
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