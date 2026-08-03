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হাড়হিম পাশবিকতা! ১৫-র কিশোরীকে 'ছিঁড়েখুরে খায়' ৪ বর্বর, শেষে বাসন দিয়ে... মৃত্যু

Assam minor girl death: এলাকার একটি নির্জন ও ঝোপঝাড় ঘেরা স্থানে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মেয়েটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবরটি মুহূর্তে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:20 PM IST
হাড়হিম পাশবিকতা! ১৫-র কিশোরীকে 'ছিঁড়েখুরে খায়' ৪ বর্বর, শেষে বাসন দিয়ে... মৃত্যু
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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