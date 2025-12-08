Minor Girl Assaulted: হরিয়ানার হানাদার! মায়ের সঙ্গে লিভ-ইনে থাকা লোকটা একলা পেয়ে মেয়েকেও ছাড়ল না... গা ঘিনঘিনে নোংরামি...

Minor Girl Assaulted: হরিয়ানার হানাদার! মায়ের সঙ্গে লিভ-ইনে থাকা লোকটা একলা পেয়ে মেয়েকেও ছাড়ল না... গা ঘিনঘিনে নোংরামি...
Minor Girl Assaulted: বেশকিছুদিন ধরেই ওই কিশোরী তার মাকে এড়িয়ে চলছিল। চুপচাপ থাকত। কারওসঙ্গে সেভাবে কথা বলত না। এসব দেখে সন্দেহ হয় মায়ের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্রুত বদলে যাচ্ছে জীবন। পাল্লা দিয়ে অবক্ষয় হচ্ছে মূল্যবোধেরও। বহু মহিলাই এখন লিভ ইনে থাকছেন। সমাজ মেনেও নিয়েছে নতুন এই জীবনযাত্রা। কিন্তু বদলে যাওয়া এই জীবনযাত্রার মূল্য দিতে হল এক কিশোরীকে। মায়ের লিভ ইন পার্টনারের লালসার শিকার হল রেহতকের এক কিশোরী।
অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে পুলিসে। শুরু তাই নয়, অভিযোগে আরও লেখা হয়েছে, মাকে যাতে সবকিছু বলে না দেয় তার জন্য ওই কিশোরীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত ওই ব্যক্তি।
বেশকিছুদিন ধরেই ওই কিশোরী তার মাকে এড়িয়ে চলছিল। চুপচাপ থাকত। কারওসঙ্গে সেভাবে কথা বলত না। এসব দেখে সন্দেহ হয় মায়ে। অনেক জেরা করার পর কিশোরী সবকিছু বলে দেয় মাকে। তার পরেই ওই মহিলা তাঁর লিভ ইন পার্টনারের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করেন।
পুলিস সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর ধরেই ওই মহিলা অভিযুক্তের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনে ছিলেন। মহিলার ৩ মেয়ে ও এক ছেলে। গত ২৮ নভেম্বর ঘরে একলা ছিল ওই কিশোরী। তারই সুযোগ নেয় অভিযুক্ত। তদন্ত করে পুলিস ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা করেছে।
লিভ ইন পার্টনারদের অনেক ভয়ংকর কাজকর্ম সামনে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি থাকতেন তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। ওই ব্য়ক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা থাকতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত তার ৬ বছরের মেয়ে। একদিন তিনি দেখেন তাঁর মেয়েকে জোর করে যৌন নির্যাতন করছে তার পার্টনার। ওই দৃশ্য দেখে আর ঠিক থাকতে পারেননি। ছুরি দিয়ে তার পার্টনারের যৌনাঙ্গে কেটে নেন। ঘটনাটি উত্তরপ্রেদশের দেউড়িয়া এলাকার।
শিশুটির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস একাধিক ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। শিশশুটির মা তার স্বামীর হোমোসেক্সচুয়ার চরিত্রের জন্যই তাকে ছেড়ে চলে যান।
এবছর নভেম্বর মাসেই চমকে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা ঘটে কেরালার কোঝিকোড়ে। ১২ বছরের এক কিশোরীকে বারংবার ধর্ষণের দায়ে এক মহিলা ও তার পার্টনারকে ১৮ বছরের জেল দেয় স্থানীয় আদালত। পাশাপাশি তাদের ১১ লাখ টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে।
কোঝিকোড়ের এক দম্পতি ওই ১২ বছরের কিশোরীকে নিয়ে থাকতেন। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় অভিযুক্তের। সেই পরিচিতি শেষপর্যন্ত তাদের সম্পর্কে গড়ায়। একসময় ওই ব্যক্তির সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যান ওই গৃহবধূ। সঙ্গে নিয়ে যান মেয়েকে। সেই ব্যক্তিই ওই কিশোরীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে থাকে। তাকে চাপ দিয়ে সবকিছু গোপন রাখে। তারপর সবকিছু জানাজানি হলেও চুপ থাকেন ওই মহিলা। শুধু তাই নয় নিজেদের যৌন সম্পর্কেও মেয়েকে দেখতে বাধ্য করতেন ওই মহিলা।
