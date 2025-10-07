English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TMC Party Office Ransacked in Tripura: বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় হামলার মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কার ঘোষ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 7, 2025, 09:12 PM IST
TMC Party Office Ransacked in Tripura: খগেন-কাণ্ডের জেরে আগরতলায় ভাঙচুর তৃণমূলের পার্টি অফিসে, প্রতিবাদে সায়নী-বীরবাহা-কুণালরা যাচ্ছেন ত্রিপুরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। লাঠিসোঁটা নিয়ে কার্যালয়ের ফেস্টুন ছেঁড়া থেকে পার্টি অফিসের সাইনবোর্ডে লাঠিপেটা করল জনতা। সবকিছুই হল পুলিসের উপস্থিতিতে। এনিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য হল, গোটা দেশ দেখছে। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আগামিকাল ত্রিপুরা যাচ্ছেন কুণাল ঘোষ, বীরবাহা হাঁসদা, সুস্মিতা দেব, সায়নী ঘোষ, প্রতিমা মণ্ডল ও সুদীপ রাহা।

বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় হামলার মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কার ঘোষ। দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। খগেন মুর্মুকে আজ হাসপাতালে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের নেতাদের উপরে হামলার সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতারা। এনিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার আগরতলায় দলের কার্যলয়ে হামলার খবর চলে এল। বিজেপির বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরা কার্যালয়ে বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত। ক্ষমতাসীনরা যখন তাদের বিরোধীদের স্তব্ধ করতে হিংসাকে হাতিয়ার করছে, তখন তারা শক্তি নয়, নিজেদের ভয় ও নৈতিক দেউলিয়াকেই প্রকাশ করছে। বিজেপি মুখে বলে “গণতন্ত্র বাঁচাও”, অথচ একের পর এক রাজ্যে তার ভিত্তিটাকেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তারা অফিস ভাঙতে পারে, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কর্মীদের ভয় দেখাতে পারে — কিন্তু তারা কখনও মুছে দিতে পারবে না সেই প্রতিরোধের চেতনা, যা প্রতিটি তৃণমূল কর্মীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বইছে। আমরা চুপ থাকব না। আমরা পিছিয়ে যাব না। ত্রিপুরা ও ভারতের বাসিন্দারা সবকিছু দেখছে।

নাগরাকাটার ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য, এটা রাজনৈতিক ইস্যু নয়। বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে বিজেপির নেতারা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল কারণ তারা কোনও কাজই করেনি। তৃণমূল দলের এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

সাংসদ-বিধায়কদের উপরে হামলার প্রতিবাদে বালুরঘাট মালদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি সমর্থকরা। তপনের বিজেপি বিধায়ক বলেন, যতক্ষণ না দোষীদের গ্রেফতার করা হবে ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। হুগলির পান্ডুয়ার জিটি রোড অবরোধ করে বিজেপি সমর্থকরা। বিক্ষোভ হয় বর্ধমানের বীরহাটা মোড়ে। বাড়ুড়ার সোনামুখীতেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

