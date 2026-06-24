/বিপদের ঘণ্টা বেজেছিল কেতনের পাসপোর্ট হারানোর দিনই! পুণের দুর্গে হাড়হিম খুনে তরুণীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের লোহাগড় দুর্গে তরুণ ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়াল(৩২) হত্যাকাণ্ডে নতুন তথ্য সামনে চলে এল। আগেও একবার কেতনকে খুনের চেষ্টা করেছিল তার বাগদত্তা সিয়া গোয়েল। তবে তার থেকেও বড় খবর হল কেতনের পাসপোর্ট লুকিয়ে ফেলে তাদের বালি বেড়াতে যাওয়া রুখে দিয়েছিল সিয়া। পেছনে ছিল প্রেমিক চেতন চৌধুরির সাহায্য নিয়ে কেতনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা।
নিখোঁজ পাসপোর্ট ও বালি ট্রিপ বাতিল
তদন্তে উঠে এসেছে, কেতন এবং সিয়ার বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল ইন্দোনেশিয়ার বালিতে। যাত্রার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাতই কেতনের পাসপোর্টটি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের বালির ট্রিপ বাতিল করতে হয়। পুলিস এখন নিশ্চিত যে, সিয়া নিজেই কেতনের পাসপোর্টটি লুকিয়ে ফেলেছিলেন, যাতে কেতনকে পুণেতেই আটকে রেখে খুনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়।
লোহাগড় দুর্গে যাওয়া বাহানামাত্র
বালির ট্রিপ বাতিল হওয়ার পর, সিয়া কেতনকে পুণের কাছে লোনাভলার বিখ্যাত 'লোহাগড় দুর্গ' ঘুরতে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। গত ১৮ জুন তাঁরা সেখানে যান। কিন্তু কেতন জানতেন না যে, সেখানে আগে থেকেই ওত্ পেতে বসেছিল সিয়ার প্রেমিক চেতন চৌধুরী।
পাহাড় থেকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে
লোহাগড় দুর্গের একটি নির্জন ও খাড়া পয়েন্টে পৌঁছানোর পর, চেতন ও তার দলবল কেতনের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে নৃশংসভাবে মারধর করার পর পাহাড়ের গভীর খাদে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর সিয়া ও চেতন বিষয়টিকে একটি সাধারণ ‘পাথর পিছলে পড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা’ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।
কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়াল সংবাদমাধ্যমে জানান, কেতনের পাসপোর্ট নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি বেশ সন্দেহজনক ছিল। প্রাক-বিবাহ ছবির শুটিং এর জন্য ৬ জুন মুম্বই থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে তাদের যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় গাড়িতে মাত্র চারজন মানুষ ছিলেন। গাড়িতে বসার পর প্রত্যেকেই যার যার পাসপোর্ রয়েছে কিনা দেখছিল। সবকটি পাসপোর্ট, বিদেশি মুদ্রা, ক্রেডিট কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ বাকি জিনিসপত্র একটি সিঙ্গেল পাউচের মধ্যে রাখা হয়। সেই পাউচটি গাড়ির ভেতরেই ছিল। এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর দেখা গেল কেতন ছাড়া বাকি সবার কাছেই পাসপোর্ট রয়েছে। শুধু কেতনের পাসপোর্টটিই চুরি হয়ে গিয়েছিল। আর এই কারণে সে যেতে পারেনি এবং তাকে এয়ারপোর্ট থেকেই ফিরে আসতে হয়েছিল।
ঘটনার দিন অর্থাত্ ১৮ জুন সিয়া-কেতন দূর্গে পৌঁছায়। তখন সেখানে চেতনকে দেখা যায়নি। কিন্তু সিসিটিভিতে একজন হুডি পরা যুবককে দেখেই পুলিসের সন্দেহ হয়। সার্ভিল্যান্স থেকে বাঁচতে চেতন নিজের ফোনটি দোকানে রেখে যায়। এমনকি সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫:৪০ পর্যন্ত চেতন ইন্টারনেট বন্ধ রেখেছিল। ওই দিন চেতন নিজে কোনও ফোন ধরেইনি। বরং তার দোকানের কর্মচারীরা ফোন তুলেছিল। সিয়া এবং কেতন যখন দুর্গের এমন একটি জায়গায় পৌঁছায় যেখান থেকে খাদটি প্রায় ৪০০ ফুট গভীর। ঠিক তখনই চেতন তাদের কাছে আসে ও চেতন ও কয়েকজন মিলে কেতনকে মারধর করে নীচে ফেলে দেয়। সিসিটিভির পর পুলিস সিয়ার কল লিস্ট চেক করে। দেখা যায়, সিয়া ও চেতনের মধ্যে নিয়মিত কথা হতো। গত সাত মাসে সিয়া ও চেতন মিলে মোট ২ হাজার ৪ বার ফোনে কথা বলেছিল। এরপর সোশ্যাল মিডিয়া ও চেতনের ছবির সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজের মিল খুঁজে পায় পুলিস। তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে সিয়া ও চেতন মিলেই কেতনকে খুন করেছে।
খুনের কারণ
নিজের সম্পর্ক বাড়িতে জানাতে পারেনি সিয়া। চেতনকে যে ভালো বাসত সেটা সে গোপনই রেখেছিল। এই কারণেই সিয়া প্রথম কেতনকে বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু বাড়ির চাপে সে রাজি হয়। কিন্তু তারা দুজন পালিয়ে গেল না কেন? চেতন বলে, বাগদান ভেঙে চেতনকে পালিয়ে বিয়ে করলে সিয়ার পরিবারের সম্মান নষ্ট হত। তাই তারা কেতনকে রাস্তা থেকে সরানো অনেকটা সহজ সমাধান বলে মনে করে।
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