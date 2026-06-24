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বিপদের ঘণ্টা বেজেছিল কেতনের পাসপোর্ট হারানোর দিনই! পুণের দুর্গে হাড়হিম খুনে তরুণীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

Pune Fort murder case: বালির ট্রিপ বাতিল হওয়ার পর, সিয়া কেতনকে পুণের কাছে লোনাভলার বিখ্যাত 'লোহাগড় দুর্গ' ঘুরতে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। গত ১৮ জুন তাঁরা সেখানে যান

Written BySekender Abu ZafarEdited By:Sekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:50 PM IST
বিপদের ঘণ্টা বেজেছিল কেতনের পাসপোর্ট হারানোর দিনই! পুণের দুর্গে হাড়হিম খুনে তরুণীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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