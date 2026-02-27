Dausa murder: চার বছরের খুদে প্রিন্স নিখোঁজ, ৬ বছর পর হাইওয়ের ৩০ ফুট গভীরে মিলল কঙ্কাল...

Dausa murder: চার বছরের খুদে প্রিন্স নিখোঁজ, ৬ বছর পর হাইওয়ের ৩০ ফুট গভীরে মিলল কঙ্কাল...
Rajasthan's Drishyam Murder: যে অবস্থাতেই থাকুক, ওকে শুধু ফিরে পেতে চাই। ছয় বছর আগে হারিয়ে যাওয়া চার বছরের প্রিন্সকে শেষ দেখা দেখতে কাতর বাবা। তদন্তে উঠে এল হাড়হিম সত্যি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছয় বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিল চার বছরের প্রিন্স। অবশেষে খোঁজ মিলল তার। তদন্তে উঠে এল গা শিউড়ে ওঠার মত তথ্য। তার সন্ধানে খননের কাজ শুরু করেছে পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, ২০২০ সালে নিখোঁজ হওয়া টিল্লু ওরফে প্রিন্সকে খুন করে এই হাইওয়ের নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শিশুটির নিজের কাকা ও কাকিমার। ঘটনাটি রাজস্থানের দৌসা জেলায়। দৌসা জেলায় দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল ছোট প্রিন্সকে।
কীভাবে এই রহস্য উন্মোচন হল?
বছরের পর বছর ধরে এই মামলাটি একাধিক বাধার সম্মুখীন ছিল। গত কয়েক বছরে সাতবার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হলেও কোনও কিনারা হয়নি। অবশেষে আদালতের কড়া নির্দেশে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। রাজস্থান পুলিস নতুন সূত্র ধরে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ধারে তল্লাশি শুরু করে।
মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা বস্তুর সন্ধান পেতে দিল্লি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে 'গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার' (GPR) মেশিন। জানা গিয়েছে, রাস্তার প্রায় ৩০ ফুট নীচে সন্দেহজনক কিছুর সংকেত দিয়েছে এই যন্ত্রটি। এরপরই দুটি জেসিবি মেশিন দিয়ে গত তিন দিন ধরে দিনরাত খননকাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে ১৫ ফুট পর্যন্ত খোঁড়া হলেও এখনও মৃতদেহের সন্ধান মেলেনি।
কাকা-কাকিমার স্বীকারোক্তি
তদন্ত চলাকালীন পুলিস প্রিন্সের কাকা অনিল এবং কাকিমা কৃষ্ণাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিসের দাবি, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে শিশুটিকে খুন করে হাইওয়ের নির্মাণাধীন এলাকায় পুঁতে দিয়েছিলেন তারা। বর্তমানে তারা ১ মার্চ পর্যন্ত পুলিসি হেফাজতে রয়েছে তারা।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে যাতে সন্দেহ না হয়, তাই ২০২০ সালে শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর অভিযুক্ত কাকা নিজেই পরিবারের সঙ্গে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। প্রিন্সের বড় বোন অর্চনা জানান, অনিল প্রায়ই প্রিন্সকে মোটরসাইকেলে ঘুরতে নিয়ে যেতেন। অন্যদিকে ভাই সমর জানান, প্রিন্স ছিল অত্যন্ত চঞ্চল এবং খেলনা ভাঙলে তার কাছেই ঠিক করতে আসত।
ঘটনার খবর পেয়ে দুবাই থেকে ফিরে এসেছেন প্রিন্সের বাবা জগমোহন বৈরওয়া। তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে যে অবস্থাতেই হোক, ফিরে পেতে চাই। পুলিস ও বিচারব্যবস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে আমি বিচার পাব।'
