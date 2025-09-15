English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sacked IAS Officer: চাকরি যাওয়া IAS অফিসার পূজাকে নিয়ে ফের রহস্য়! অ্যাক্সিডেন্টের পর ফেরার ট্রাক ড্রাইভার তাঁর ঘরেই তালাবন্দি...

Missing Truck Driver Rescued: পুজা খেডকরের মা মনোরমা খেডকর তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, দরজা খুলতে অস্বীকার করেন এবং পুলিশসি অভিযানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 15, 2025, 04:16 PM IST
Sacked IAS Officer: চাকরি যাওয়া IAS অফিসার পূজাকে নিয়ে ফের রহস্য়! অ্যাক্সিডেন্টের পর ফেরার ট্রাক ড্রাইভার তাঁর ঘরেই তালাবন্দি...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মনে আছে সেই বরখাস্ত হওয়া আইএএস অফিসার পূজা খেডকরকে? তার পুনের বাড়ি থেকে নিখোঁজ এক ট্রাকচালককে উদ্ধার করা হয়েছে। এতে আজীবনের জন্য সিভিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কৃত এই প্রাক্তন আমলাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ড্রাইভার প্রহ্লাদ কুমার নিখোঁজ হয়েছিলেন, যখন তাঁর মিক্সার ট্রাকটি নবি মুম্বইয়ের আইরোলি সিগন্যালের কাছে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, গাড়ি থেকে নামা দুই ব্যক্তি—যার নাম্বার প্লেট ছিল MH 12 RT 5000—তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

তদন্তকারীরা গাড়িটিকে অনুসরণ করে পুনের চতুশৃঙ্গীতে পৌঁছতেই যেখানে দাঁড়ান কা পূজা খেডকরের বাড়ির। পুলিস ওই বাড়ি থেকেই ট্রাকচালককে উদ্ধার করে। খেডকরের মা মনোরমা খেডকর নাকি উদ্ধার কাজে বাধা দেন। কর্মকর্তাদের অভিযোগ, তিনি তাঁদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, দরজা খুলতে অস্বীকার করেন এবং প্রবেশ আটকানোর চেষ্টা করেন। বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠানো হয়েছে।

খেডকর, প্রাক্তন আইএএস অফিসার, ২০২৪ সালে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন যখন ইউপিএসসি জানতে পারে যে তিনি ওবিসি এবং প্রতিবন্ধী কোটার সুবিধা নেওয়ার জন্য জাল নথি ব্যবহার করেছিলেন। কমিশন তাঁকে একাধিক ছদ্মবেশ ও পরিচয় জালিয়াতির অভিযোগে আজীবনের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে।

এটাই প্রথম নয় যে খেডকর পরিবার খবরের শিরোনামে এসেছে। ২০২৪ সালে রায়গড়ে জমি সংক্রান্ত বিরোধে মনোরমা খেডকরের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, যার জেরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্ত চলমান থাকায় কর্মকর্তারা এখনও নিশ্চিত করেননি যে পূজা খেডকরকেও অভিযোগিত অপহরণকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে কি না।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

