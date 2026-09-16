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বিধায়ক মামার কল্যাণে ভাগ্নীর অভাবনীয় 'প্রাপ্তি'! কাজে না গিয়েও ৭০ হাজার বেতন! সামনে আসতেই তীব্র বিতর্ক

MLA's Niece Got Rs 70000 Salary Without Going To Work: এক সরকারি 'নম্মা ক্লিনিক'-এ কর্মরত মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস বিধায়ক উমেশ মেটির ভাইঝি ড. অঙ্কিতা ইয়ারগল ক্লিনিকে কোনো দায়িত্ব পালন না করেই প্রতি মাসে ৭০০০০ টাকারও বেশি সরকারি বেতন তুলেছেন বলে অভিযোগ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:12 PM IST
বিধায়ক মামার কল্যাণে ভাগ্নীর অভাবনীয় 'প্রাপ্তি'! কাজে না গিয়েও ৭০ হাজার বেতন! সামনে আসতেই তীব্র বিতর্ক

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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বিধায়ক মামার কল্যাণে ভাগ্নীর অভাবনীয় 'প্রাপ্তি'! কাজে না গিয়েও মোটা বেতন! সামন
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