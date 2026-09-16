বিধায়ক মামার কল্যাণে ভাগ্নীর অভাবনীয় 'প্রাপ্তি'! কাজে না গিয়েও ৭০ হাজার বেতন! সামনে আসতেই তীব্র বিতর্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাজ না করেই বেতন! বিধায়ক মামার প্রসাদ? প্রায় সেরকমই খবর। ঘটনাস্থল কর্ণাটকের বাগালকোটের একটি সরকারি 'নম্মা ক্লিনিক'-এ কর্মরত এক মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বাগালকোটের কংগ্রেস বিধায়ক উমেশ মেটির ভাইঝি ড. অঙ্কিতা ইয়ারগল ক্লিনিকে কোনো দায়িত্ব পালন না করেই প্রতি মাসে ৭০০০০ টাকারও বেশি সরকারি বেতন তুলেছেন বলে অভিযোগ।
অবৈধ সুবিধাভোগ
২০২৫ সাল থেকে বাগালকোটের ওয়াম্বে কলোনির 'নম্মা ক্লিনিকে' মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ড. অঙ্কিতা ইয়ারগল। কিন্তু অভিযোগ, চলতি বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ক্লিনিকে অনুপস্থিত থেকে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পূর্ণ সময়ের জন্য স্নাতকোত্তর (এমডি ইন প্যাথোলজি) পড়াশোনা করছিলেন, এদিকে সরকারি বেতনও নিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্লিনিকে অনুপস্থিত থাকায় স্থানীয় রোগীরা যথাযথ স্বাস্থ্যপরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন এবং ক্লিনিকটি প্রায়ই বন্ধ থাকে।
শাস্তি
ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. অঙ্কিতাকে তাঁর দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় চিকিৎসা কমিশনের পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘন করা গুরুতর অপরাধ। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এবং বিষয়টি কর্ণাটক মেডিকেল কাউন্সিল (KMC) ও জাতীয় চিকিৎসা কমিশনে (NMC) পাঠানো হতে পারে। শুধু তাই নয়, অননুমোদিতভাবে তোলা সমস্ত বেতনের টাকাও তাঁকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।
তদন্ত ও নোটিস
ঘটনার তদন্তে বাগালকোট জেলা পঞ্চায়েতের সিইও গজানন বাল তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম শুনানিতে ডঃ অঙ্কিতা অনুপস্থিত থাকেন। এরপর জেলা পঞ্চায়েত সিইও তাঁকে ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় নোটিস পাঠিয়েছেন।
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