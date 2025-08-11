Fatehpur tomb demolished: শিবমন্দিরের উপর মকবারা? এই অভিযোগে স্মৃতিসৌধ ও সমাধি তছনছের অভিযোগ একদল উন্মত্তের বিরুদ্ধে...
Mob Vandalises Tomb: উন্মত্ত জনতার সদস্যরা দাবি করেছে যে এই কমপ্লেক্সটি আসলে একটি মন্দিরের উপরে তৈরি করা হয়েছিল, যা প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা এই ভাঙচুরে জড়িত বলে জানা গেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনজীবনে উত্তেজান। উন্মত্ততা। ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর (Uttar Pradesh's Fatehpur) জেলা। এখানকার একটি ঐতিহাসিক সমাধিসৌধের বাইরে অবস্থিত একটি সমাধি ভাঙচুর (Mob vandalises tomb) করা হয়। অভিযোগ, একদল উন্মত্ত জনতা এই কাজ করেছে। কেন?
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: ফের বাড়বে বৃষ্টি! বাংলা-ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে জারি সতর্কতা! আজ থেকেই কি ভাসবে রাজ্য?
উন্মত্ত জনতার দাবি
ওই উন্মত্ত জনতার দাবি, আলোচ্য কমপ্লেক্সটি আসলে একটি মন্দিরের উপরে তৈরি করা হয়েছিল। যা প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা এই ভাঙচুরে জড়িত বলে অভিযোগ।
শিবমন্দির?
তাদের দাবি, ওই সমাধিটির ভিতরে ঠাকুরজি এবং শিবের একটি মন্দির ছিল। তাঁদের আরও দাবি, তাঁরা সমাধিটির দেওয়ালে একটি পদ্মফুল এবং ত্রিশূলের মতো প্রতীক দেখতে পেয়েছেন, যা তাঁদের মতে মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দাবির ভিত্তিতেই তাঁরা সেখানে পুজো করার শপথ নেন।
আরও পড়ুন: Asim Munir's Nuclear Threat: আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে পরমাণু হামলা চালাবে পাকিস্তান? ট্রাম্পের দেশে দাঁড়িয়ে মুনীর যা বললেন...অবিশ্বাস্য...
প্রকৃত সত্য
সরকারি নথিপত্র বলছে, এই স্থানটি খাসরা নম্বর ৭৫৩-এর অধীনে "মাকবারা মাঙ্গি (জাতীয় সম্পত্তি)" হিসেবে লিপিবদ্ধ। বিজেপি-র জেলা সভাপতি এবং অন্যান্য নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা এই স্থানে প্রার্থনা করবেন এবং অন্যদেরও এতে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
জানা গিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে এবং ব্যারিকেড দিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, যাতে আর কোনো উত্তেজনা ছড়াতে না পারে। পুলিস জানিয়েছে, ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)