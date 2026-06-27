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বড় ধাক্কা দিল্লিতে: অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরছেন নির্মলা সীতারমন, পদ যাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীরও? তোলপাড় দেশ-- নতুন চমক মন্ত্রিত্বে

Modi cabinet reshuffle updates: দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থ মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানো নির্মলা সীতারামনকে এবার নতুন সাংগঠনিক বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। রাজনৈতিক অলিন্দে গুঞ্জন, তাঁকে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার (Rajya Sabha) শূন্য আসনে প্রার্থী করে সংসদে পাঠানো হতে পারে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST
বড় ধাক্কা দিল্লিতে: অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরছেন নির্মলা সীতারমন, পদ যাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীরও? তোলপাড় দেশ-- নতুন চমক মন্ত্রিত্বে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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