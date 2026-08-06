/UPI গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট! লোকসভায় পেশ নতুন বিল, জেনে নিন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল লেনদেনে বড়সড় বদল। UPI পেমেন্ট চার্জ বসানোর পথে আরও একধাপ এগোল মোদী সরকার। আজ, বৃহস্পতিবার লোকসভা পাস হয়ে গেল পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট ২০০৭-র সংশোধনী বিল, তাও আবার বিতর্ক ছাড়াই!
কী রয়েছে UPI সংক্রান্ত সংশোধনী বিলে?
এখন RTGS এবং NEFT-এর মাধ্যমে লেনদেনে চার্জ বা মাশুল দিতে হয়। কিন্তু UPI পেমেন্ট ছিল সম্পূর্ণ ফ্রি। কোনও চার্জ লাগত না। সংশোধনী বিলে UPI পেমেন্ট চার্জ বা মাশুল বসানো প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল লেনদেনে ‘মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট’ চার্জ বসাতে পারবে ব্যাঙ্ক বা সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার। তাদের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সরকারের হাতে।
সরকারের বক্তব্য, এই পদক্ষেপে ফলে ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম পরিচালনকারী ব্যাংক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার ও পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্ট যদি চার্জ বসে সেক্ষেত্রে UPI-র ব্য়বহার কমে ফের নগদের চাহিদা বাড়বে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
গতকাল বুধবার রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, UPI পেমেন্টে চার্জ বসানো নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ডিজিটাল পেমেন্টের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে বিনিয়োগের প্রয়োজন। ফলে খরচ কাউকে না কাউকে বহন করতেই হবে।
রিজার্ভ ব্যাংকে গর্ভনরের বিকল্প প্রস্তাব
হয় এই ব্যবস্থার খরচ সাধারণ জনগণ ট্যাক্সের মাধ্যমে বহন করুক, অথবা 'ইউজার পেজ' (ব্যবহারকারী পরিশোধ করবে) নীতির অধীনে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) চাপানো হোক।
সরকার কী ভাবছে?
যেসব প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে সেগুলি হল, ২,০০০ টাকার ওপরে ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে ০.৩-০.৫ শতাংশ হারে এমডিআর (MDR) ধার্য করা। তবে এই চার্জ কেবল সেইসব ব্যবসায়ীদের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে যাদের বার্ষিক লেনদেন ১.৫ কোটি টাকার বেশি। এর অর্থ হল, সাধারণ ক্রেতাদের অতিরিক্ত কোনো টাকা দিতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং ছোট ব্যবসায়ী বা দোকানদাররা আগের মতোই বিনামূল্যে ইউপিআই ব্যবহার করতে পারবেন।
আরেকটি বিকল্প হল—প্রতিটি লেনদেনের পরিমাণের ওপর ফি না বসিয়ে,ব্যবসায়ীর বার্ষিক মোট আয়ের ওপর ভিত্তি করে এই ফি নির্ধারণ করা। যে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটি হল এমডিআর চালু হলেও তার চাপ পাড়ার ছোট দোকান বা ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের ওপর না পড়ে, কেবল বড় ব্যবসার ওপরই পড়ে।
এদিকে গোটা দেশেই এখন UPI অত্যন্ত জনপ্রিয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কেবল জুলাই মাসেই ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ২,৩৬০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ছিল প্রায় ২৯.৯ ট্রিলিয়ন টাকা। এটি ইউপিআই-কে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তাৎক্ষণিক পেমেন্ট ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। আর দেশজুড়ে ইউপিআই লেনদেনের বড় অংশই নিয়ন্ত্রণ করছে ফোনপে (PhonePe) ও গুগল পে (Google Pay)-এর মতো অ্যাপগুলো।
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