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UPI গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট! লোকসভায় পেশ নতুন বিল, জেনে নিন নিয়ম

UPI payment Charge:  আজ, বৃহস্পতিবার লোকসভা পাস হয়ে গেল পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট ২০০৭-র সংশোধনী বিল, তাও আবার বিতর্ক ছাড়াই!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:56 PM IST
UPI গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট! লোকসভায় পেশ নতুন বিল, জেনে নিন নিয়ম
Image Credit: UPI গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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UPI গ্রাহকদের জন্য বড় আপডেট! লোকসভায় পেশ নতুন বিল, জেনে নিন নিয়ম
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