/ধর্মেন্দ্র প্রধানই প্রথম! জনরোষে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন মোদী সরকারের কোনও মন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট পেপার লিক কাণ্ডে আরশোলা-দের তাণ্ডবে শেষপর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য় হল মোদী সরকার। আন্দোলনকারীদের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে দিল মোদী সরকার। প্রধানের পদত্যাগকে খোদ প্রধান ও সরকার বিরাট দায়িত্ব পালন বলে চালনোর চেষ্টা করছে। তবে জনতার চাপে যে প্রধানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হল তা কোনওভাবেই লুকোতে পারছে না সরকার। এই প্রথম মোদী সরকারের কোনও জনতারা ক্ষোভের মুখে পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন। এককথায় মোদী সরকারের কাছে প্রধানের ইস্তফা এক বিরাটা ধাক্কা বলা যেতেই পারে।
মোদী সরকারের গত এক দশকে বড় ধরনের বিতর্কের মুখে পড়া মন্ত্রীদের সরাতে হয়নি। প্রবল চাপে তারা নিজেদের পদে বহালই ছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে পরপর দুটি বড় ট্রেন দুর্ঘটনার পর তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু প্রকাশ্যে নৈতিক দায় স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী মন্ত্রিসভা রদবদলের সময় তাঁকে রেল থেকে সরিয়ে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক দেওয়া হয়েছিল—অর্থাৎ দায়িত্ব বদল করা হয়েছিল,তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি।
২০২১ সালে করোনা মহামারীর সময়ে মন্ত্রীদের বিদায়টা ঘটেছিল মন্ত্রিসভা রদবদলের অংশ হিসেবে, সাধারণ মানুষের দাবির মুখে নয়। কিন্তু প্রধানের পদত্যাগ একেবারেই আলাদা। প্রধানকে চলে যেতে হয়েছে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা টানা প্রতিবাদের পর।
ইস্তফা দিয়ে কী বললেন প্রধান? দেশের তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে লেখা ২ পাতার একটি চিঠিতে প্রধান বলেন, শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থেই পদত্যাগ করছেন। কোনও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ আইনি জটিলতায় না জড়ায় এবং ভারতের যুবসমাজ কোনো বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে না পড়ে তার জন্য পদত্যাগ। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান, এই সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমর্থন করেন এবং বলেন যে দেশের সেবা করাই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে থাকবে।
কী ভাবে ঘটে গেল এরকম ছাত্র বিক্ষোভ? ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ২০২৬ সালের ৩ মে অনুষ্ঠিত হওয়া নিট-ইউজি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তদন্তের ভঙার কেন্দ্র সরকার সিবিআইয়ের (CBI) হাতে তুলে দেয়। পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষার নির্দেশ দেয় এবং আগামী বছর থেকে 'নিট' পরীক্ষা কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ জুনের পুনঃপরীক্ষায় ২০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয় এবং ১৬ জুলাই ফলাফল ঘোষণা করা হয়—তবে অসন্তোষ তবুও কমেনি।
'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) নামে তরুণদের শুরু করা একটি আন্দোলন পরবর্তীতে বিরোধী দলগুলোর সমর্থনে দেশব্যাপী এক বৃহৎ আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনে আন্দোলনকারী সোনাম ওয়াংচুক যোগ দিয়ে প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানালে এবং ভারতে অন্তত ২১ জন শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনার সাথে প্রশ্ন ফাঁসের যোগসূত্র সামনে এলে এটি নৈতিকভাবে আরও জোরদার হয়ে ওঠে।
ছাত্র বিক্ষোভের জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় সরকার কী কী সিদ্ধান্ত
পরীক্ষা সংক্রান্ত জালিয়াতির বিচারে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠন
প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী আইনকে আরও কঠোর করতে নতুন বিল পেশ
শিক্ষা সচিব পরিবর্তন
এনটিএ-র (NTA) ৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদ থেকে অপসারণ
আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না করার সিদ্ধান্ত
আত্মঘাতী পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান
পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারের যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই সিদ্ধান্তগুলো তারই অংশ। আগামী সপ্তাহগুলোতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিতে (NTA) আরও বড় ধরনের সংস্কার হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
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