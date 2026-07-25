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ধর্মেন্দ্র প্রধানই প্রথম! জনরোষে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন মোদী সরকারের কোনও মন্ত্রী

Dharmendra Pradhan Resigns: ২০২১ সালে করোনা মহামারীর সময়ে মন্ত্রীদের বিদায়টা ঘটেছিল মন্ত্রিসভা রদবদলের অংশ হিসেবে, সাধারণ মানুষের দাবির মুখে নয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:26 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানই প্রথম! জনরোষে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন মোদী সরকারের কোনও মন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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