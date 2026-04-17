Modi government setback: ভোটের আগে বিজেপির বিপর্যয়: ৩ বিলই পাস করাতে পারল না সরকার, সংসদে থমকাল মোদীর অশ্বমেধের ঘোড়া

Modi government setback: ভোটের আগে বিজেপির বিপর্যয়: ৩ বিলই পাস করাতে পারল না সরকার, সংসদে থমকাল মোদীর অশ্বমেধের ঘোড়া
Modi government setback: ভোটাভুটি শেষে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে ফোনে ধন্যবাদ জানালেন রাহুল গান্ধী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা ভোটের আগে বড় খবর। থেমে গেল মোদীর আশ্বমেধের গোড়া। সংসদে ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল করাতে পারল না কেন্দ্র। দরকার ছিল ৩২৬ ভোট। কিন্তু বিলের পক্ষে ভোট পড়ল ২৭৮, আর বিপক্ষে ২১১। ভোটাভুটিতে অংশ নেন ৪৮৯ জন সাংসদ।
আরও পড়ুন: Delimitation Bill 2026: 'আমি চাই পশ্চিমবঙ্গও কাশ্মীর হয়ে উঠুক'; লোকসভায় তীব্র বিতণ্ডায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অমিত শাহ
সংসদের ৩ দিনের বিশেষ অধিবেশন। তিনটি বিল পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিল সরকার। লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল। পোশাকি নাম, 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'। এই বিলের মধ্যেই ছিল লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার বিষয়টিও। দ্বিতীয়টি ছিল লোকসভার আসন পুর্নবিন্যাস(Delimitation) সংক্রান্ত বিল। সঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিলও।
এদিকে ডিলিমিটেশনের আড়ালে বৈষম্য়ের অভিযোগে তুলে সরকারের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছিল বিরোধীরা। এই বিলে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এই ৮৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৮১৫ জন আসবেন রাজ্যগুলি থেকে এবং ৩৫ জন আসবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে। সেক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্যে আসন বেড়ে যেত।
বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিলেন, জনগণনার আগেই ডিলিমিটেশনের বিলের মধ্যে জাতীয় রাজনীতি দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রভাব খর্ব করতে চাইছে বিজেপি। এই বিলের উদ্দেশ্য হল উত্তর ভারতের আসনের অনুপাত বাড়িয়ে নেওয়া। কারণ, উত্তর ভারতে রাজ্যগুলিতে বিজেপির প্রভাব বেশি। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মহিলা সংরক্ষণকে বিষয়টিও। আজ, সংসদের ভোটাভূটির পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন রাহুল গান্ধী। সংসদের বিল আটকানোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।
আরও পড়ুন: Parliament Session Cost: ১ মিনিটে ২.৫ লাখ, সংসদে অধিবেশন পুরো দিন চলার মোট খরচ কত জানেন?
