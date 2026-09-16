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স্কুলের বন্ধু মোদীর সঙ্গে দেখা করতেই জমি ফেরত পেলেন বৃদ্ধ!

Narendra Modi schoolmate: ৮ সেপ্টেম্বর ওই জমি উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দরবার করেন আসগর আলি। বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি জানান, মীরা রোডের ওই জমি উদ্ধারের জন্য পুলিস ও বহু সরকারি দফতরে গিয়েছেন বহুবার। কিছুতেই কিছু হয়নি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 16, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:57 PM IST
স্কুলের বন্ধু মোদীর সঙ্গে দেখা করতেই জমি ফেরত পেলেন বৃদ্ধ!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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