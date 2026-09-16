/স্কুলের বন্ধু মোদীর সঙ্গে দেখা করতেই জমি ফেরত পেলেন বৃদ্ধ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের বন্ধু মোদীর সঙ্গে দেখা করতেই জমি ফেরত পেলেন আসগার আলি। মহারাষ্ট্রের থানে এলাকায় একটি প্লটের অনুমোদন ও নির্মাণ পারমিটকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মুখে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক। রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তীব্র হওয়ার পর দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে তিনি সংশ্লিষ্ট জমির পারমিট বা অনুমোদনপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।
একসময় গুজরাতের ভডনগরের বি এন স্কুলে স্কুলে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পড়তেন আসগর আলি। সেই স্কুলের বন্ধু এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছেই দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারের জন্য দরবার করেন মুম্বইয়ের বাসিন্দা আসগর আলি বোহরা। মুম্বইয়ের মীরা রোডে আসগরআলির একটুরো জমি ছিল। বহুদিন আগে তা দখল হয়ে গিয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই জমি উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দরবার করেন আসগর আলি। চান সিবিআই তদন্ত। বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি জানান, মীরা রোডের ওই জমি উদ্ধারের জন্য পুলিস ও বহু সরকারি দফতরে গিয়েছেন বহুবার। কিছুতেই কিছু হয়নি।
আসগরআলির দাবি, ওই জমির মাপ প্রায় ২৮১০ বর্গ মিটার। জমিটি রয়েছে ভয়নন্দর ইস্টের নবঘরে। ১৯৮৯ সালে তিনি ওই জমিটি কিনেছিলেন। ৮১ বছরের আসগরআলি জানিয়েছেন, ২০১১ সালে জমিটি বেদখল হয়ে যায়। আর অত্যন্ত মূল্যবান ওই জমিটি দখল করেছে শ্যাম বিল্ডার ও সেভেন ইলেভেন কনস্ট্রাকশন। জমিটির দলিল জাল করে সেখানে ঘর তুলে দেওয়া হয়েছে। তার পর থেকে তিনি বহু সরকারি দফতরের দরজায় কড়া নেড়েছেন। কোনও কাজ হয়নি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরই চর্চায় উঠে আসে বিষয়টি। তৎপর হয় প্রশাসন। বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে, দলের নীতি ও প্রধানমন্ত্রীর আদর্শের জায়গায় কোনও আপস করা হবে না—এই বার্তা দিতেই তড়িঘড়ি পারমিট ফেরতের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'জিরো টলারেন্স' নীতি ও স্বচ্ছ শাসনের বার্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পারমিট ফেরত দেওয়ার পর বিধায়ক জানান, জনগণের বিশ্বাস ও দলের নীতি তাঁর কাছে যে কোনও বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। তিনি সংশ্লিষ্ট পুরনিগম ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুমোদনটি অবিলম্বে বাতিল করার অনুরোধ করেছেন।
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