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4399 Day Milestone of Modi: মোদীর মুকুটে ৪৩৯৯ দিনের রঙিন পালক! নেহরুকে ছাপিয়ে অত্যাশ্চর্য রেকর্ড প্রধানমন্ত্রীর

India's Longest Serving Elected Prime Minister: নেহরু ও মোদী দুই ভিন্ন যুগের দুই ব্যক্তি। দুই ভিন্ন যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আলাদা। নেহরুর আমলে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ৪৮৯টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৬৪টিতে জয়লাভ করেছিল কংগ্রেস। মোদীর রাজনৈতিক লড়াইটা আবার অন্য স্তরের।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:39 PM IST
4399 Day Milestone of Modi: মোদীর মুকুটে ৪৩৯৯ দিনের রঙিন পালক! নেহরুকে ছাপিয়ে অত্যাশ্চর্য রেকর্ড প্রধানমন্ত্রীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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