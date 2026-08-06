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'আন্দোলন করলেই জেন জ়ি দেশবিরোধী নয়', বার্তা RSS প্রধান মোহন ভাগবতের

"জেন জি-কে আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি!" জেন জি-র আন্দোলন, অধিকার ও প্রশ্নের মুখ বন্ধ না করে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, প্রতিবাদ করা মানেই দেশবিরোধী হওয়া নয়, বরং তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সৎ প্রজন্ম। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—কী বললেন ভাগবত?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 06, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:57 PM IST
'আন্দোলন করলেই জেন জ়ি দেশবিরোধী নয়', বার্তা RSS প্রধান মোহন ভাগবতের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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