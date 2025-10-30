English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dularchand Yadav: গুলি করে পিষে দিল গাড়িতে! 'রক্তাক্ত' বিহারে ভোটের আগেই নৃশংস খুন 'লালু ঘনিষ্ঠ' দাপুটে নেতা...

Bihar Assembly Election 2026: খুনের ঘটনায় নিহত দুলারচাঁদ যাদবের পরিবার মোকামার প্রাক্তন বিধায়ক ও জেডিইউ নেতা অনন্ত সিংহের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 30, 2025, 07:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগেই রক্তাক্ত বিহার! খুন একদা 'লালু ঘনিষ্ঠ' বর্তমানে জন সূরজ পার্টির (Jan Suraj Party) নেতা দুলারচাঁদ যাদব (Dularchand Yadav)। বিহারের পাটা জেলার মোকামা বিধানসভা আসনে জন সূরজ পার্টির প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন দুলারচাঁদ যাদব। সেইসময়ই তাঁকে নির্মমভাবে খুন করে আততায়ীরা। 

এদিন বাসভানচক গ্রামে জন সূরজ পার্টির প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়ার সময় দুলারচাঁদ যাদবের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁকে প্রথমে গুলি করে খুন করে। তাঁর বুকে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তারপর তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। 

খুনের ঘটনায় নিহত জন সূরজ পার্টির নেতা দুলারচাঁদ যাদবের পরিবার মোকামার প্রাক্তন বিধায়ক ও জেডিইউ নেতা অনন্ত সিংহের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। নিহত দুলারচাঁদ যাদব একদা লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাক্তন আরজেডি নেতা। মোকামা এলাকায় অত্যন্ত দাপুটে নেতা বলে পরিচিত ছিলেন দুলারচাঁদ যাদব।

