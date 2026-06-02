  Court Viral Video: আদালত চত্বরে ৫০০-র নোটের বৃষ্টি! টাকা কুড়োতে ব্যাপক হুড়োহুড়ি

Court Viral Video: আদালত চত্বরে ৫০০-র নোটের বৃষ্টি! টাকা কুড়োতে ব্যাপক হুড়োহুড়ি

Bulandshahr Court Viral Video: আইনজীবীর ২ লাখ টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় একটি বাঁদর। ব্যাগটি নিয়ে বাঁদরটি সোজা একটি গাছে উঠে যায়। সেখানে খাবার না পেয়ে সে ওপর থেকে নোটের বৃষ্টি শুরু করে। পরে কলা ও জুস দিয়ে বাঁদরটিকে শান্ত করা হয় এবং প্রায় সব টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 02, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 03:21 PM IST
Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

