IMD Issues Heavy Rainfall Warning: কয়েকটি রাজ্যে ঠান্ডা বেড়েছে, মানুষজন সব গরম জামাকাপড় পরা শুরু করে দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় বৃষ্টি দুর্বিষহ করে তুলেছে দৈনন্দিন জীবন। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমে গিয়েছে কিছু জায়গায়। আবহাওয়া মনোরম হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 14, 2025, 01:01 PM IST
IMD Issues Heavy Rainfall Warning: অ্যালার্ট জারি হাওয়া অফিসের! ভারী বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল! ৬ রাজ্যে বিশেষ ওয়ার্নিং...বাংলায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নভেম্বর (month of November) এখন তার মাঝামাঝি অবস্থানে। আর তার মধ্যেই এর আবহাওয়ায় নানা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই মাসেই একসঙ্গে তুষারপাত, বৃষ্টি আবার ঘন কুয়াশাও (Snowfall Rain Fog) দেখা গিয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR), হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের বহু এলাকা ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া, ফলে গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই। আবহাওয়া দফতর (Indian Meteorological Department) জারি করল সতর্কতা। 

বৃষ্টি এবং শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ঠান্ডা বেড়েছে, যেখানে মানুষজন সব সোয়েটার, জার্সি এবং জ্যাকেট পরা শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় বৃষ্টি দুর্বিষহ করে তুলেছে দৈনন্দিন জীবন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমে গিয়েছে, ফলে আবহাওয়া মনোরম হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি এবং শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে।

ভারী বৃষ্টি

ভারতের আবহাওয়া দফতর বলছে, কেরালা এবং মাহেতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত চলতে পারে। আগামী ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ, ইয়ানাম এবং রায়লসীমাতে ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর উপকূলীয় ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বজ্রপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। তেলঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকায়ও বৃষ্টি হতে পারে।

শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস

আইএমডি আগেই পশ্চিম মধ্য প্রদেশ এবং ছত্তীসগঢ়ের বহু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছিল। আজ ১৪ এবং আগামীকাল, ১৫ নভেম্বরেও কিছু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রাজস্থান এবং মধ্য প্রদেশে ঠান্ডা পরিস্থিতি আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা। পূর্ব মধ্যপ্রদেশের অনেক এলাকায় কোল্ড-ডে কন্ডিশন (Cold Day conditions) বজায় থাকতে পারে।

উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে

আগামী পাঁচ দিন উত্তর-পূর্ব ভারতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৪-৫ দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় আগামী ৬-৭ দিনের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

দিল্লিতে হালকা কুয়াশা

দিল্লির অনেক অংশে ঘন কুয়াশা থাকবে, বায়ু মানের সূচক (AQI) ৪০০-এর উপরে রেকর্ড করা হয়েছে আগেই। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

