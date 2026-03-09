English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Moradabad Crime News: নরপিশাচ হার্দিক: এত সফল, তবুও ৪০ বার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে যমজ বোনকে হত্যা, শেষে মাকেও

UP News: বাইরে থেকে একটি সফল এবং শিক্ষিত পরিবারের প্রতিচ্ছবি মনে হলেও, অন্তরালে যে এমন ভয়াবহ আক্রোশ লুকিয়ে ছিল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 9, 2026, 06:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদ জেলায় হোলির দিনে এক হাড়হিম করা অপরাধের কাহিনী সামনে এসেছে। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এক যুবক তার নিজের যমজ বোনকে কুপিয়ে হত্যা করার পর নিজের মায়ের ওপরও প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। অভিযুক্তের নাম হার্দিক, যে একসময় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'গুগল'-এ কর্মরত ছিল। এই ঘটনাটি কেবল স্থানীয় এলাকাতেই নয়, বরং পুরো দেশজুড়ে আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ঘটনাটি ঘটে হোলির দিনে। অভিযুক্ত হার্দিক এবং তার বোন হিমশিখা দুজনেই আইটি পেশাদার ছিলেন। হার্দিক যেখানে গুগলের মতো নামকরা সংস্থায় কাজ করেছেন, সেখানে তার যমজ বোন হিমশিখা একটি আইটি কোম্পানিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাইরে থেকে একটি সফল এবং শিক্ষিত পরিবারের প্রতিচ্ছবি মনে হলেও, অন্তরালে যে এমন ভয়াবহ আক্রোশ লুকিয়ে ছিল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

রক্তক্ষয়ী হোলি: যেভাবে ঘটল হত্যাকাণ্ড

পুলিসি তদন্ত ও প্রাথমিক সংবাদ অনুযায়ী, ঘটনার দিন হার্দিক তার বোন হিমশিখার ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। অভিযোগ উঠেছে যে, সে তার বোনের শরীরে একের পর এক প্রায় ৪০ বার ছুরিকাঘাত করে। যমজ বোনের এমন নৃশংস মৃত্যু নিশ্চিত করার পর হার্দিকের আক্রোশ থামেনি। বোনকে বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে সে তার মায়ের অফিসের দিকে রওনা হয়।

মাকে অফিস থেকে নিয়ে আসার বাহানায় সে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মা বাড়িতে পা রাখা মাত্রই হার্দিক তার ওপরও ছুরি নিয়ে চড়াও হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তার মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

কারণ নিয়ে রহস্য ও চাঞ্চল্য

একজন উচ্চশিক্ষিত এবং গুগলের মতো সংস্থায় কাজ করা যুবকের কেন এমন মানসিক বিকৃতি ঘটল, তা নিয়ে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যগুলো খোদ তদন্তকারী কর্মকর্তাদেরও হতবাক করে দিয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ মোটিভ বা উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিস এখনও বিস্তারিত খোলসা করেনি, তবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মানসিক অবসাদ বা পারিবারিক কোনো গভীর বিবাদের দিকে ইঙ্গিত করছে।

পুলিসের ভূমিকা ও বর্তমান অবস্থা

মুরাদাবাদ পুলিস অভিযুক্ত হার্দিককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে যে, হার্দিকের মতো একজন মেধাবী যুবকের এমন নৃশংস অপরাধ করার পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো খতিয়ে দেখতে তারা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারে। পুরো এলাকা এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ এবং সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন—কী এমন কারণ থাকতে পারে যা একজন ভাইকে তার যমজ বোনের খুনিতে পরিণত করল?

এই ঘটনাটি আবারও সমাজের সামনে মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের ভেতরের জটিলতাগুলোকে বড় প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আইটি সেক্টরে উচ্চপদে আসীন থেকেও কেন এমন অপরাধ প্রবণতা তৈরি হলো, তা এখন গভীর তদন্তের বিষয়।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Moradabad murder caseHardik software engineerHimshikha murderUttar Pradesh crime newsMoradabad crimefamily murder case Indiashocking crime storyUP Police Investigationdomestic violence crimeIndia crime news
