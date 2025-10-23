Delhi Encounter: গভীর রাতের রাতের এনকাউন্টারে খতম খতরনাক গ্যাংস্টার রঞ্জন-সহ ৪ দুষ্কৃতী, মাথার দাম ছিল...
Bihar Gangsters Encounter in Delhi: পুলিসের দাবি, রাতে টহল দেওয়ার সময়ে ওই চারজনকে থামতে বলা হয়। কিন্তু না থেমে তারা পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গভীর রাতের অভিযানে খতম ৪ কুখ্যাত দুষ্কৃতী। বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ দিল্লির রোহিনীতে দিল্লি ও বিহার পুলিসের সঙ্গে এনকাউন্টারে খতম বিহারের ৪ দুষ্কৃতী। ওই চারজনই বিহারের সিগমা গ্যাংয়ের সদস্য। বহুদিন ধরে তাদের খুঁজছিল বিহার পুলিস।
দিল্লি পুলিসের দাবি, রাতে টহল দেওয়ার সময়ে ওই চারজনকে থামতে বলা হয়। কিন্তু না থেমে তারা পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। পাল্টা পুলিস গুলি চালালে ৪ জনই গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের রোহিনীর বাবাসাহেব আম্বদকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
পুলিস সূত্রে খবর, নিহত দুষ্কৃতীরা হল রঞ্জন পাঠক(২৫), বিমলেশ মাহাত(২৫), মাণীষ পাঠক(৩৩), আমান ঠাকুর(২২)। গ্যাংয়ের লিডার ছিল রঞ্জন পাঠক। বেশ কয়েক বছর ধরে বিহারে তোলাবাজি ও সুপারি কিলারের কাজ করত চারজন। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে অন্য়ান্য বহু অভিযোগ রয়েছে।
বিহারের সীতামারি ও আসপাশের এলাকায় ৮টি খুনের মামলায় পুলিস রঞ্জনকে খুঁজছিল। তাকে ধরিয়ে দিয়ে ২৫ হাজার টাকা ইনামেরও ঘোষণা করেছিল পুলিস। রঞ্জন এতটাই বেপরোয়া ছিল যে সোস্যাল মিডিয়ায় সে পুলিসকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত-পারলে ধরে দেখাও।
সম্প্রতি বিহার পুলিসের হাতে একটি অডিয়ো ক্লিপ আসে। সেখানে রঞ্জনকে বলতে শোনা যায় যে রাজ্যে ভোটের আগে বড় ধামাকা করা হবে। গত ৭ বছর ধরেই বিহারের বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয় সিগমা গ্যাং। সম্প্রতি বিহার পুলিসের হাত থেকে বাঁচার জন্য দিল্লিতে ডেরা বাঁধার চেষ্টা করছিল। সম্প্রতি পুলিস তাদের গতিবিধির উপরে নজর রাখছিল।
এনকাউন্টারস্থলচি ঘির রেখেছে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। গ্যাংয়ের বাকীদেরও খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, পুলিসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের কাজের ব্যাখ্যা দিতে সিগমা গ্যাং। সেখানে বলা হত তারা গরির মানুষের জন্য কাজ করছে। সরকারের ভুল রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা।
