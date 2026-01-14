English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Taunted over dark skin: 'এত কালো মেয়ে, ডাক্তার হলে মানাবে না!', মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসরদের কর্দয আক্রমণে চলেই গেলেন মেধাবী যশস্বিনী...

Bengaluru Techie Murder: গায়ের রং কালো নিয়ে কলেজে সকলের সামনে অপমান। যোগ্যতা তুলে প্রশ্ন। বাড়িতে এসে চরম পদক্ষেপ ২৩-এর ডাক্তারি পড়ুয়ার। মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগে...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 14, 2026, 12:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'তুমি তো কালো, ডাক্তার হওয়ার জন্য ঠিক মানানসই নয়'! প্রতিনিয়ত কলেজে এই কটূক্তি শুনতে হত ২৩ বছরের ডাক্তারি পড়ুয়া যশস্বিনীকে। বাড়ি ফিরে চরম পদক্ষেপ পড়ুয়ার। গত বৃহস্পতিবার বাড়িতেই আত্মঘাতী হয় যশস্বিনী। সুইসাইড নোটে লিখে রেখে যান, 'আমি বেঁচে থাকার যোগ্য নই, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবে। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বিদায়, তোমার খারাপ মেয়ে। আম্মা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে, পাঁচ অধ্যাপক এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে বেঙ্গালুরু পুলিস। অভিযোগ,  কলেজে তাঁকে প্রতিনিয়ত গায়ের রং নিয়ে কটাক্ষ করা হত। যশস্বিনীর মা পরিমালার অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরিমালা আরও অভিযোগ করেছেন যে তাঁর মেয়ের গায়ের রঙ নিয়ে সহপাঠীদের সামনে তাকে উপহাস করা হয়েছিল, অধ্যাপকরা মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমি কালো, তুমি কি ডাক্তার হওয়ার যোগ্য?'

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কলেজে যশস্বিনীর ওপর যে হয়রানি চলছিল, তা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। এবং তা পড়াশোনা ও সামাজিক—দুই ক্ষেত্রেই ঘটেছে। পারিমালা বলেন, একাধিকবার তাঁর মেয়ে মনে করত যে কলেজের কর্মীদের দ্বারা তাকে বিশেষভাবে নিশানা করা হচ্ছে, বিশেষ করে তার গায়ের রং ও পড়াশোনার সুযোগ নিয়ে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, যশস্বিনী প্রায়ই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বাড়ি ফিরতেন এবং পরিবারের সঙ্গে তাঁর কষ্টের কথা ভাগ করে নিতেন। বারবার ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার কারণে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।

একটি ঘটনায় দেখা যায়, চোখে ব্যথার কথা জানানো সত্ত্বেও তাঁকে উপহাস করা হয় এবং সেমিনারে যোগ দেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়নি। যশস্বিনীর বন্ধু ও সহপাঠীরাও এই অভিযোগের সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, কলেজে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আলাদা করে রাখা হত এবং সবার সামনে অপমান করা হত, যার ফলে যশস্বিনী মনে করত যে প্রতিষ্ঠানটি তাঁর পাশে নেই। 

পরিবারের দাবি, এসব কাজ তার পড়াশোনার ফলাফল ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল, যা তার একাকীত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। যশস্বিনীর মা দোষী অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, লাগাতার হয়রানির কারণেই তাঁর মেয়ে চরম মানসিক চাপে পৌঁছে গিয়েছিল। অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষের জবাবদিহির দাবি তোলা হয়েছে এবং বিষয়টি ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন অধিকার সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিমধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো যশস্বিনীর স্মরণে সভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মতো কর্মসূচি শুরু করেছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

পুলিস জানিয়েছে, এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা সাক্ষীদের বক্তব্য সংগ্রহ করছেন এবং অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখছেন। একই সঙ্গে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য চাপ বাড়ছে। তদন্তকারীরা কলেজের অভ্যন্তরীণ নীতি ও নথিপত্রও পরীক্ষা করবেন, যাতে বোঝা যায় হয়রানির অভিযোগ মোকাবিলায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ছিল কি না।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

Bengaluru Policedental college harassmentstudent suicideYashaswini caseskin colour discriminationmental harassmentacademic bullyingstudent protests
